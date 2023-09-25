Подвиг Трубина, дебют Русина, успех Максимова, первое поражение Реала. Главные новости за 24 сентября

UA-Футбол подготовил для своїх читателей подборку главных новостей за воскресенье, 24-е сентября

Днепряне провели сложный и принципиальный матч против "Зари". Эта игра получилась не слишком яркой для болельщиков, но главное для днепрян – эффективной. Удалось не пропустить и забить усилиями ситуативного нападающего Игоря Когута. Это первая победа "Днепра-1" под руководством Юрия Максимова.

В другом матче дня УПЛ "Металлист 1925" и "Колос" провели невнятный, сухой матч. Команды создали очень мало голевых моментов, что закономерно вылилось в невнятную ничью. Самое примечательное событие матча – травма Цурикова, которого со стадиона забрала "скорая". По словам тренера Вишняка, все может быть достаточно серьезно.

"Бенфика" играла против "Портимоненсе". Сохранить свои ворота на замке "орлам" не удалось, но удалось победить – 3:1. Интересные события произошли при счете 2:1 в пользу фаворита. В ворота "Бенфики" был назначен пенальти, но украинский вратарь Трубин его отразил. Это определенная реабилитация за матч с "Зальцбургом" в Лиге чемпионов, где украинец, напротив, привез одиннадцатиметровый.

Украинец не вышел в основном составе, но дождался в свое время при выходе на смену. Правда, произошло это уже в конце игры с "Кардиффом" и изменить ситуацию на поле украинцу не удалось. В итоге "Сандерленд" проиграл этот матч.

"Реал" к Мадридскому дерби подходил со стопроцентными показателями в сезоне. Но матч на "Ванда Метрополино" команда Карло Анчелотти провела плохо. На дубль Мораты и Гризманна "сливочные" ответили только голом Крооса и закономерно проиграли. Это первое поражение команды Карло Анчелотти в сезоне.

Борьбы не получилось, хотя матч ожидался с нетерпением. ПСЖ уже без Неймара, Вератти, Месси все равно значительно сильнее "Марселя". Парижане выиграли благодаря дублю Рамуша и голов Коло Муани и Хакими. Порция негатива для столичных по итогу этой игры – травма Килиана Мбаппе.

Свой топ-матч, как всегда, состоялся на выходных в чемпионате Англии. В одном из разновидностей Лондонского дерби сошлись "Тоттенхэм" и "Арсенал". Команды порадовали зрителей ярким результативным футболом – ничья 2:2. Александр Зинченко провел на поле все регламентированное время.

По сообщениям СМИ, тренер готов был написать заявление, ведь не смирился с 1:5 от одесситов. Но не делать этого Руслана Ротаня убедили его помощники. В настоящее время "Александрия" идет на одиннадцатом месте турнирной таблицы.