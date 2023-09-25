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Подвиг Трубина, дебют Русина, успех Максимова, первое поражение Реала. Главные новости за 24 сентября

Общие новости
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А также еще один матч УПЛ и Французское Классическое

Подвиг Трубина, дебют Русина, успех Максимова, первое поражение Реала. Главные новости за 24 сентября

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UA-Футбол подготовил для своїх читателей подборку главных новостей за воскресенье, 24-е сентября

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"Днепр-1" впервые выиграл под руководством Юрия Максимова

Днепряне провели сложный и принципиальный матч против "Зари". Эта игра получилась не слишком яркой для болельщиков, но главное для днепрян – эффективной. Удалось не пропустить и забить усилиями ситуативного нападающего Игоря Когута. Это первая победа "Днепра-1" под руководством Юрия Максимова.

"Металлист 1925" и "Колос" победителя не выяснили

В другом матче дня УПЛ "Металлист 1925" и "Колос" провели невнятный, сухой матч. Команды создали очень мало голевых моментов, что закономерно вылилось в невнятную ничью. Самое примечательное событие матча – травма Цурикова, которого со стадиона забрала "скорая". По словам тренера Вишняка, все может быть достаточно серьезно.

Анатолий Трубин отразил пенальти в чемпионате Португалии

"Бенфика" играла против "Портимоненсе". Сохранить свои ворота на замке "орлам" не удалось, но удалось победить – 3:1. Интересные события произошли при счете 2:1 в пользу фаворита. В ворота "Бенфики" был назначен пенальти, но украинский вратарь Трубин его отразил. Это определенная реабилитация за матч с "Зальцбургом" в Лиге чемпионов, где украинец, напротив, привез одиннадцатиметровый.

Назарий Русин дебютировал за "Сандерленд"

Украинец не вышел в основном составе, но дождался в свое время при выходе на смену. Правда, произошло это уже в конце игры с "Кардиффом" и изменить ситуацию на поле украинцу не удалось. В итоге "Сандерленд" проиграл этот матч.

"Реал" потерпел первое поражение в сезоне. Мадридское дерби осталось за "Атлетико"

"Реал" к Мадридскому дерби подходил со стопроцентными показателями в сезоне. Но матч на "Ванда Метрополино" команда Карло Анчелотти провела плохо. На дубль Мораты и Гризманна "сливочные" ответили только голом Крооса и закономерно проиграли. Это первое поражение команды Карло Анчелотти в сезоне.

ПСЖ уничтожил "Марсель" во французском Классическом дерби

Борьбы не получилось, хотя матч ожидался с нетерпением. ПСЖ уже без Неймара, Вератти, Месси все равно значительно сильнее "Марселя". Парижане выиграли благодаря дублю Рамуша и голов Коло Муани и Хакими. Порция негатива для столичных по итогу этой игры – травма Килиана Мбаппе.

В Англии состоялось Лондонское дерби. "Арсенал" и "Тоттенхэм" выдали яркий матч

Свой топ-матч, как всегда, состоялся на выходных в чемпионате Англии. В одном из разновидностей Лондонского дерби сошлись "Тоттенхэм" и "Арсенал". Команды порадовали зрителей ярким результативным футболом – ничья 2:2. Александр Зинченко провел на поле все регламентированное время.

Руслан Ротань мог покинуть "Александрию" после сокрушительного поражения от "Черноморца"

По сообщениям СМИ, тренер готов был написать заявление, ведь не смирился с 1:5 от одесситов. Но не делать этого Руслана Ротаня убедили его помощники. В настоящее время "Александрия" идет на одиннадцатом месте турнирной таблицы.

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