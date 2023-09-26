Малиновский в сборной, конфликт Неймара, госпитализация Милевского. Главные новости за 25 сентября

UA-Футбол подготовил для своїх читателей подборку главных новостей за понедельник, 25-е сентября

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил список игроков, которые примут участие в подготовительном сборе и квалификационных матчах Евро-2024 против Северной Македонии (14 октября в Праге) и Мальты (17 октября на Мальте). В объявленном перечне — 25 футболистов (среди них есть и игрок “Дженоа” Руслан Малиновский). Еще трое исполнителей вошли в резервный список.

Несколько источников сообщили о конфликте между Неймаром и главным тренером "Аль-Хиляля" Жорже Жезушем. Бразилец якобы требовал отставки менеджера. На фоне распространившихся слухов, Неймар ответил на новость, опубликованную на одной из инстаграм-страниц. Он назвал информацию чушью и призвал перестать верить страницам, которые публикуют фейковые новости.

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев сообщил о том, что его экс-партнера по команде Артема Милевского было госпитализировано. По словам экс-футболиста, Артем уже пять дней находится в больнице, а все расходы по лечению взял на себя Игорь Суркис. Отметим, что прямо о характере проблем Милевского не говорят, но известно, что Артем страдает от алкогольной зависимости.

Защитник "Фиорентины" Додо порвал крестообразные связки. Он получил травму в начале матча с "Удинезе" (2:0). Восстановление после подобных травм занимает минимум полгода. У бразильца разрыв передней кркстообразной связке правого колена. В этом сезоне Додо провел за "Фиорентину" 7 матчей и не отличился результативными действиями. В прошлом сезоне бразилец отыграл 50 поединков, забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи.

Совет профессионального футбола Нидерландов принял решение, что остаток матча "Аякс" — "Фейеноорд" будет доигран 27-го сентября. Остаток поединка пройдет без зрителей. Напомним, что воскресный матч между командами был прерван на 55-ой минуте из-за двух фейерверков, оказавшихся на поле. К этому моменту "Фейеноорд" выигрвал со счетом 3:0. В среду, 27-го числа, "Аякс" должен был сыграть с "Волендамом", но матч перенесут на более позднюю дату.

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера прокомментировала оскорбление фанатами "ПСЖ" болельщиков "Марселя" во время и после очной встречи (4:0). Она предложила запретить фанатам, называвших других "педиками", посещать матчи. Напомним, что фанаты "ПСЖ" скандировали на матче "марсельцы – педики!". После поединка оскорбительные кричалки в адрес марсельцев также скандировали игроки "ПСЖ", теперь им грозит наказание.