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Малиновский в сборной, конфликт Неймара, госпитализация Милевского. Главные новости за 25 сентября

Общие новости
(1 голосов)

А также травма Додо и доигровка матча "Аякс" — "Фейеноорд"

Малиновский в сборной, конфликт Неймара, госпитализация Милевского. Главные новости за 25 сентября

Getty Images/Global Images Ukraine

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол подготовил для своїх читателей подборку главных новостей за понедельник, 25-е сентября

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Ребров включил Малиновского в заявку на октябрьские матчи отбора Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил список игроков, которые примут участие в подготовительном сборе и квалификационных матчах Евро-2024 против Северной Македонии (14 октября в Праге) и Мальты (17 октября на Мальте). В объявленном перечне — 25 футболистов (среди них есть и игрок “Дженоа” Руслан Малиновский). Еще трое исполнителей вошли в резервный список.

СМИ сообщают о конфликте между Неймаром и главным тренером Аль-Хиляля Жезушем. Футболист опроверг информацию

Несколько источников сообщили о конфликте между Неймаром и главным тренером "Аль-Хиляля" Жорже Жезушем. Бразилец якобы требовал отставки менеджера. На фоне распространившихся слухов, Неймар ответил на новость, опубликованную на одной из инстаграм-страниц. Он назвал информацию чушью и призвал перестать верить страницам, которые публикуют фейковые новости.

Артем Милевский попал в больницу в тяжелом состоянии

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев сообщил о том, что его экс-партнера по команде Артема Милевского было госпитализировано. По словам экс-футболиста, Артем уже пять дней находится в больнице, а все расходы по лечению взял на себя Игорь Суркис. Отметим, что прямо о характере проблем Милевского не говорят, но известно, что Артем страдает от алкогольной зависимости.

Бывший защитник Шахтера Додо порвал кресты. Он не поможет Фиорентине минимум полгода

Защитник "Фиорентины" Додо порвал крестообразные связки. Он получил травму в начале матча с "Удинезе" (2:0). Восстановление после подобных травм занимает минимум полгода. У бразильца разрыв передней кркстообразной связке правого колена. В этом сезоне Додо провел за "Фиорентину" 7 матчей и не отличился результативными действиями. В прошлом сезоне бразилец отыграл 50 поединков, забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи.

Остановленный из-за фейерверка матч Аякса с Фейенордом доиграют 27-го сентября

Совет профессионального футбола Нидерландов принял решение, что остаток матча "Аякс" — "Фейеноорд" будет доигран 27-го сентября. Остаток поединка пройдет без зрителей. Напомним, что воскресный матч между командами был прерван на 55-ой минуте из-за двух фейерверков, оказавшихся на поле. К этому моменту "Фейеноорд" выигрвал со счетом 3:0. В среду, 27-го числа, "Аякс" должен был сыграть с "Волендамом", но матч перенесут на более позднюю дату.

Министр спорта Франции предлагает запретить фанатам ПСЖ, оскрблявших марсельцев, посещать матчи

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера прокомментировала оскорбление фанатами "ПСЖ" болельщиков "Марселя" во время и после очной встречи (4:0). Она предложила запретить фанатам, называвших других "педиками", посещать матчи. Напомним, что фанаты "ПСЖ" скандировали на матче "марсельцы – педики!". После поединка оскорбительные кричалки в адрес марсельцев также скандировали игроки "ПСЖ", теперь им грозит наказание.

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
26.09.2023 в 09:42
ну и зачем нужны Малина-Сидорчук --отстой занимают чужие места
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