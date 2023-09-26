УЕФА допустит российские команды U-17 к соревнованиям
УЕФА утверждает, что таким решением только напоминает об агрессии со стороны России
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eóin Noonan - Sportsfile/UEFA
УЕФА ослабит бан на российские команды в своих соревнованиях, сообщает журналист Роб Харрис. Команды U-17 смогут участвовать в соревнованиях спустя 18 месяцев войны.
Смягчая запрет, УЕФА утверждает, что в очередной раз осуждает агрессию российской федерации против Украины. При этом сообщается, что запрет на участие остальным командам остается в силе до завершения "конфликта".
Подобное решение мотивируется тем, что "действия взрослых не должны влиять на развитие детей". Командам разрешат играть без флагов, на нейтральных полях.
NEWS: UEFA eases the complete ban on Russian teams playing in its competitions after 18 months Russian U17 teams allowed back into competitions - playing without the Russian kit/anthem & on neutral territory— Rob Harris (@RobHarris) September 26, 2023
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