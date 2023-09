УЕФА допустит российские команды U-17 к соревнованиям

УЕФА ослабит бан на российские команды в своих соревнованиях, сообщает журналист Роб Харрис. Команды U-17 смогут участвовать в соревнованиях спустя 18 месяцев войны.

Смягчая запрет, УЕФА утверждает, что в очередной раз осуждает агрессию российской федерации против Украины. При этом сообщается, что запрет на участие остальным командам остается в силе до завершения "конфликта".

Подобное решение мотивируется тем, что "действия взрослых не должны влиять на развитие детей". Командам разрешат играть без флагов, на нейтральных полях.

