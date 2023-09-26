  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

УЕФА допустит российские команды U-17 к соревнованиям

Общие новости
(1 голосов)

УЕФА утверждает, что таким решением только напоминает об агрессии со стороны России

УЕФА допустит российские команды U-17 к соревнованиям

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eóin Noonan - Sportsfile/UEFA

Новина українською

УЕФА ослабит бан на российские команды в своих соревнованиях, сообщает журналист Роб Харрис. Команды U-17 смогут участвовать в соревнованиях спустя 18 месяцев войны.

Смягчая запрет, УЕФА утверждает, что в очередной раз осуждает агрессию российской федерации против Украины. При этом сообщается, что запрет на участие остальным командам остается в силе до завершения "конфликта".

Подобное решение мотивируется тем, что "действия взрослых не должны влиять на развитие детей". Командам разрешат играть без флагов, на нейтральных полях.

По теме
yellow-arrow
Малиновский в сборной, конфликт Неймара, госпитализация Милевского. Главные новости за 25 сентября
yellow-arrow
СМИ сообщают о конфликте между Неймаром и главным тренером Аль-Хиляля Жезушем. Футболист опроверг информацию
yellow-arrow
Подвиг Трубина, дебют Русина, успех Максимова, первое поражение Реала. Главные новости за 24 сентября
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде