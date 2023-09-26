Месси пропустил тренировку перед финалом Кубка США. У аргентинца травма
Лео может не поехать на матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси может не сыграть в финале Кубка США против хьюстонского Динамо. У игрока повреждение, из-за которого он пропустил сегодняшнюю тренировку.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Финал состоится 28-го сентября и у Лео ещё есть время восстановится. Считается, что Херардо Мартино объявит решение по участию Месси на предматчевой пресс-конференции.
В этом сезоне Лео успел сыграть 12 матчей, он забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:goal.com
Популярное сейчас
- Кубок Украины. Рух – Александрия 0:1. Трагедия на последних секундах для львовян
- Рух – Александрия. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Кубка Украины
- "Суркис вызвал на ковер". Воспитанник Динамо вспомнил, какое наказание получил за драку
- Достойное выступление Зари, наказание для сборной, попытки помочь Милевскому. Главные новости за 21 сентября
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
Новости по теме
- 23:03 Украинские Кривцов и Месси попали в символическую сборную полуфинала Открытого Кубка США. ФОТО
- 13:19 Зарубежные Месси: Мы с семьей провели два сложных года в Париже, мы не чувствовали себя там хорошо
- 07:36 Зарубежные Интер Майами драматично вышел во второй финал за последнюю неделю. Месси отдал 2 ассиста
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн