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Месси пропустил тренировку перед финалом Кубка США. У аргентинца травма

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Лео может не поехать на матч

Месси пропустил тренировку перед финалом Кубка США. У аргентинца травма

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лионель Месси может не сыграть в финале Кубка США против хьюстонского Динамо. У игрока повреждение, из-за которого он пропустил сегодняшнюю тренировку.

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Финал состоится 28-го сентября и у Лео ещё есть время восстановится. Считается, что Херардо Мартино объявит решение по участию Месси на предматчевой пресс-конференции.

В этом сезоне Лео успел сыграть 12 матчей, он забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Лионель Месси Динамо (Хьюстон) Интер Майами
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Источник:
goal.com

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