Киргизский следователь проиграл на ставках 740 тысяч долларов, которые хранились у него в качестве вещдока
Вот это поворот
Начальник отдела следственного управления Генпрокуратуры Киргизстана Рустам Абдурасулов проиграл 740 000 долларов в букмекерских конторах.
Деньги хранились в служебном сейфе у Абдурасулова. После завершения следствия средства нужно было передать в Военную прокуратуру новому следователю или положить на специальный счет в банке, но когда наступил момент передачи вещдока, оказалось, что Абдулрасулов их проиграл.
Теперь начальник отдела задержан, на него завели уголовное дело в присвоении крупной суммы денег.
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Источник:24.kg
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