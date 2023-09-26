Киргизский следователь проиграл на ставках 740 тысяч долларов, которые хранились у него в качестве вещдока

Начальник отдела следственного управления Генпрокуратуры Киргизстана Рустам Абдурасулов проиграл 740 000 долларов в букмекерских конторах.

Деньги хранились в служебном сейфе у Абдурасулова. После завершения следствия средства нужно было передать в Военную прокуратуру новому следователю или положить на специальный счет в банке, но когда наступил момент передачи вещдока, оказалось, что Абдулрасулов их проиграл.

Теперь начальник отдела задержан, на него завели уголовное дело в присвоении крупной суммы денег.