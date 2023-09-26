FourFourTwo опубликовал топ-10 вратарей 21-го века: Буффон – лучший
Авторитетное издание поделилось своим взглядом
фото - Getty Images
FourFourTwo опубликовал рейтинг 10-ти лучших вратарей 21-го века. Три верхних позиции за Джанлуиджи Буффоном, Икером Касильясом и Эдвином ван дер Саром.
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Полный рейтинг выглядит следующим образом:
- Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус", "Парма", "ПСЖ");
- Икер Касильяс (Испания, "Реал" Мадрид, "Порту");
- Эдвин ван дер Сар (Нидерланды, "Манчестер Юнайтед", "Аякс", "Ювентус", "Фулхэм");
- Петр Чех (Чехия, "Челси", "Арсенал", "Ренн");
- Мануэль Нойер (Германия, "Шальке", "Бавария");
- Оливер Кан (Германия, "Бавария", "Карлсруэ");
- Виктор Вальдес (Испания, "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Стандард", "Мидлсбро");
- Давид Де Хеа (Испания "Атлетико", "Манчестер Юнайтед")
- Жулио Сезар (Бразилия, "Бенфика", "Интер", "КПР");
- Уго Льорис (Франция, "Ницца", "Лион", "Тоттенхэм").
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Источник:fourfourtwo.com
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Грязный Гаррик (C)
27.09.2023 в 00:26
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