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FourFourTwo опубликовал топ-10 вратарей 21-го века: Буффон – лучший

Общие новости
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(1 голосов)

Авторитетное издание поделилось своим взглядом

FourFourTwo опубликовал топ-10 вратарей 21-го века: Буффон – лучший

фото - Getty Images

Новина українською

FourFourTwo опубликовал рейтинг 10-ти лучших вратарей 21-го века. Три верхних позиции за Джанлуиджи Буффоном, Икером Касильясом и Эдвином ван дер Саром.

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Полный рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус", "Парма", "ПСЖ");
  2. Икер Касильяс (Испания, "Реал" Мадрид, "Порту");
  3. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды, "Манчестер Юнайтед", "Аякс", "Ювентус", "Фулхэм");
  4. Петр Чех (Чехия, "Челси", "Арсенал", "Ренн");
  5. Мануэль Нойер (Германия, "Шальке", "Бавария");
  6. Оливер Кан (Германия, "Бавария", "Карлсруэ");
  7. Виктор Вальдес (Испания, "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Стандард", "Мидлсбро");
  8. Давид Де Хеа (Испания "Атлетико", "Манчестер Юнайтед")
  9. Жулио Сезар (Бразилия, "Бенфика", "Интер", "КПР");
  10. Уго Льорис (Франция, "Ницца", "Лион", "Тоттенхэм").
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В статье: Джанлуиджи Буффон FourFourTwo
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Источник:
fourfourtwo.com

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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
27.09.2023 в 00:26
Шовковский ,Пятов
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