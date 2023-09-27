Шахтер разбил Верес, неудача Барселоны, УЕФА допускает россиян. Главные новости за 26 сентября
В Европе начался мидвик
Фото: shakhtar.com
Кубок Украины. "Шахтер" прошел "Верес", "Рух" подарил победу "Александрии"
В 1/8 финала Кубка "Верес" целый час сдерживал натиск "Горняков", но дальше рассыпался и трижды пропустил от Кащука, Бондаренко и Очеретько. В еще одном матче дня "Рух" не уступал "Александрии" по игре, но вылетел из-за автогола Сапуги в добавленное время.
"Барселона" не сумела победить на поле "Мальорки"
Каталонцы показали далеко не лучший свой футбол, пропустили дважды в первом тайме; еще и на концовку матча у них явно не хватило сил. Из позитива только 1+1 от Рафиньи и временное лидерство в таблице; негатив - все остальное.
"Ювентус" нанес "Лечче" первое поражение в сезоне
Туринцы стабилизировали оборону и не позволили сенсации Серии А хотя бы раз пробить в створ своих ворот; при этом Аркадиуш Милик свой момент нашел и реализовал. В таблице "Ювентус" вышел на второе место, но в Италии весь тур еще впереди.
"Наполи" на ровном месте устроил скандал со своим лидером
Официальный аккаунт "Партенопеи" запостил у себя видео, высмеивающее просьбы Виктора Осимхена назначить пенальти, что, естественно, возмутило бомбардира. Он забил за "Наполи" 3 гола в 5 турах Серии А, а клуб ему - насмешку. Думается, извинений ждать уже недолго.
УЕФА допустит российские сборные U-17 к официальным турнирам
В УЕФА мотивировали решение тем, что игроки U-17 еще несовершеннолетние и, соответственно, не отвечают за преступления взрослых. Играть россияне будут без флага и на нейтральных полях. При этом англичане уже заявили, что даже под таким соусом на одно поле с ними не выйдут.
Женская сборная Украины снова проиграла в Лиге наций
После поражения от Сербии (1:2) украинки уступили и полькам тоже. Все, на что хватило нашу команду - это гол престижа в концовке от Любови Шматко. Впереди у украинок еще два поединка с гречанками 27 и 31 октября.
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