Шахтер разбил Верес, неудача Барселоны, УЕФА допускает россиян. Главные новости за 26 сентября

В 1/8 финала Кубка "Верес" целый час сдерживал натиск "Горняков", но дальше рассыпался и трижды пропустил от Кащука, Бондаренко и Очеретько. В еще одном матче дня "Рух" не уступал "Александрии" по игре, но вылетел из-за автогола Сапуги в добавленное время.

Каталонцы показали далеко не лучший свой футбол, пропустили дважды в первом тайме; еще и на концовку матча у них явно не хватило сил. Из позитива только 1+1 от Рафиньи и временное лидерство в таблице; негатив - все остальное.

Туринцы стабилизировали оборону и не позволили сенсации Серии А хотя бы раз пробить в створ своих ворот; при этом Аркадиуш Милик свой момент нашел и реализовал. В таблице "Ювентус" вышел на второе место, но в Италии весь тур еще впереди.

Официальный аккаунт "Партенопеи" запостил у себя видео, высмеивающее просьбы Виктора Осимхена назначить пенальти, что, естественно, возмутило бомбардира. Он забил за "Наполи" 3 гола в 5 турах Серии А, а клуб ему - насмешку. Думается, извинений ждать уже недолго.

В УЕФА мотивировали решение тем, что игроки U-17 еще несовершеннолетние и, соответственно, не отвечают за преступления взрослых. Играть россияне будут без флага и на нейтральных полях. При этом англичане уже заявили, что даже под таким соусом на одно поле с ними не выйдут.

После поражения от Сербии (1:2) украинки уступили и полькам тоже. Все, на что хватило нашу команду - это гол престижа в концовке от Любови Шматко. Впереди у украинок еще два поединка с гречанками 27 и 31 октября.