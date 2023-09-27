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Ньюкасл - Манчестер Сити: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

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Матче на Сент-Джеймс Парк посвящается

Ньюкасл - Манчестер Сити: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27-го сентября, пройдут матчи 1/16-й финала Кубка Английской футбольной лиги сезона 2023/24. Самый интересный состоится в Ньюкасле, где одноименный коллектив будет принимать действующего победителя АПЛ и Лиги чемпионов "Манчестер Сити".

Перед этой встречей мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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