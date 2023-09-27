Роналду сыграл в рекордном 1001 матче без поражений
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"Аль-Наср" Криштиану Роналду обыграл "Аль-Ахли" (4:3) в 7-м туре чемпионата Саудовской Аравии 22-го сентября. Эта победа стала для португальца 1001-м матчем без поражений в карьере, что является рекордом.
Об этом сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики.
У Криштиану в активе 776 побед и 224 ничьих.
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Если подсчитывать по клубам, то из 1001 матча на "Аль-Наср" пришлись 28 (из 33 игр), 284 – на "Манчестер Юнайтед" (всего – 346), 114 – на "Ювентус" (всего – 134), 386 – на "Реал" (всего – 438), 21 – на "Спортинг" (всего – 31), 168 – на сборную Португалии (всего – 201).
На данный момент у Роналду в активе 1183 матча в карьере.
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