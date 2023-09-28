Громкий провал Динамо, свершения Довбика и Яремчука в Ла Лиге, новое место работы Гаттузо. Главные новости за 27 сентября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 27 сентября.

“Жирона” вышла в лидеры Ла Лиги по итогам 7-го тура. Это стало возможно после шестой победы кряду, добытой в непростом выездном матче с “Вильярреалом”. Артем Довбик отличился во втором матче подряд, сравняв счет на 56-й минуте ударом головой. Оба наших легионера вышли в старте и провели активную игру.

Роман Яремчук дебютировал за “Валенсию” в проигранном матче против “Реал Сосьедада” (0:1). Украинец появился на поле на 74-й минуте, заменив полузащитника Диего Лопеса. К тому моменту “Лос Чес” уже уступали в счете и были вынуждены играть в меньшинстве после удаления Амаллы. Напомним, Яремчук перебрался в “Валенсию” на правах годичной аренды из “Брюгге”.

“Оболонь” сенсационно переиграла “Динамо” в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Исход киевского дерби решил единственный гол Сергея Суханова в начале второго тайма. Таким образом “Динамо” впервые за 11 лет не сыграет в четвертьфинале Кубка Украины. Также команда Мирчи Луческу ранее провалила европейскую квалификацию, не сумев пробиться в групповой этап ЛК.

Дженнаро Гаттузо стал новым тренером “Марселя”. На этом посту легенда “Милана” заменит Марселино Тораля, покинувшего клуб после угроз фанатов неделю назад. Прошлый наставник отработал на “Велодроме” меньше трех месяцев. 45-летний Гаттузо ранее возглавлял “Милан” (2017-19), “Наполи” (2019-22) и “Валенсию” (2022-23), где продержался всего полгода.

Фронтмен “Наполи” Виктор Осимхен готов покинуть клуб после внутреннего скандала. Нигерийцу пришелся не по нраву тикток на клубном аккаунте, который он посчитал оскорбительным. Через агента Роберто Календу лучший бомбардир минувшего розыгрыша Серии А дал понять, что готов подать в суд на клуб в связи с инцидентом. Это произошло на фоне подозрений президента "Наполи" Аурелио де Лаурентиса в фальсификации бухгалтерской отчетности по трансферу Осимхена из "Лилля" в 2020-м.