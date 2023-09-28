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Саудовская Аравия хочет пригласить топ-арбитров в местный чемпионат

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Там им будут платить больше

Саудовская Аравия хочет пригласить топ-арбитров в местный чемпионат

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
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По информации The Times, представители лиги Саудовской Аравии связались с арбитрами из Английской примьер лиги и других лиг Европы, чтобы предложить им работать в Саудовской Аравии на постоянной основе. Отмечается, что обращались, в частности, к рефери, которые работали на ЧМ-2022.

Саудовцы заинтересованы в приглашении топ-судей на фоне опасений, что местные арбитры не смогут справиться с повышенным давлением из-за приезда звездных футболистов.

Судьи в АПЛ получают от 120 тысяч до 300 тысяч фунтов в год, но ожидается, что в саудовской лиге арбитрам будут платить больше.

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В статье: Саудовская Аравия
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Источник:
thetimes.co.uk

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