Саудовская Аравия хочет пригласить топ-арбитров в местный чемпионат
Там им будут платить больше
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По информации The Times, представители лиги Саудовской Аравии связались с арбитрами из Английской примьер лиги и других лиг Европы, чтобы предложить им работать в Саудовской Аравии на постоянной основе. Отмечается, что обращались, в частности, к рефери, которые работали на ЧМ-2022.
Саудовцы заинтересованы в приглашении топ-судей на фоне опасений, что местные арбитры не смогут справиться с повышенным давлением из-за приезда звездных футболистов.
Судьи в АПЛ получают от 120 тысяч до 300 тысяч фунтов в год, но ожидается, что в саудовской лиге арбитрам будут платить больше.
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