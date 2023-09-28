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Судьи, поехавшие в Саудовскую Аравию, рискуют потерять места в ЛЧ и на международных турнирах – экс-арбитр

Общие новости
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Выплата ошеломляющих зарплат также может проходить с задержкой

Судьи, поехавшие в Саудовскую Аравию, рискуют потерять места в ЛЧ и на международных турнирах – экс-арбитр

фото - Getty Images

Новина українською

Бывший главный арбитр АПЛ Марк Клаттенбург предупредил судей, которые планируют ехать работать полный рабочий день в Саудовскую Аравию, что они могут потерять работу в топовых турнирах. Популярный судья таким образом пропустил ЧМ в 2018-м.

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Клаттенбург рассказывает, что, если ты работаешь в Саудовской Аравии, то считаешься местным арбитром и будешь ехать на турнир как саудит. Вынужденно представлять другую страну может не всем понравиться.

Также Клаттенбург заявил, что выплачиваются зарплаты в Саудовской Аравии не без проблем. Он утверждает, что заплатят "до последней копейки", но произойти это может с задержкой в 28 дней.

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В статье: Марк Клаттенбург
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