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В Китае хотят провести товарищеский матч между Интер Майами и Аль-Насром

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Очередное противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси

В Китае хотят провести товарищеский матч между Интер Майами и Аль-Насром

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международная маркетинговая компания хочет провести товарищеский матч между командами Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Поединок хотят провести в Китае.

В поединке должны принять участие все звезды: то есть Месси и Криштиану должны быть на поле.

Криштиану и Месси уже играли друг с другом прошлой зимой. Тогда "ПСЖ" сыграл в товарищеском поединке со сборной Эр-Рияда.

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В статье: Аль-Наср Интер Майами
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