В Китае хотят провести товарищеский матч между Интер Майами и Аль-Насром
Очередное противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Международная маркетинговая компания хочет провести товарищеский матч между командами Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Поединок хотят провести в Китае.
В поединке должны принять участие все звезды: то есть Месси и Криштиану должны быть на поле.
Криштиану и Месси уже играли друг с другом прошлой зимой. Тогда "ПСЖ" сыграл в товарищеском поединке со сборной Эр-Рияда.
خـاص |— علي العنزي (@Ali_alabdallh) September 27, 2023
شركة تسويقية عالمية تسعى لإقامة لقاء ودي يجمع #النصر العالمي ضد نادي إنتر ميامي الأمريكي ..
وبحضور كافة نجوم الفريقين يتقدمهم الأسطورة كريستيانو رونالدو و ليونيل ميسي ..
وتسعى الشركة العالمية على إقامة المباراة الودية في دولة الصين ???????? ..
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