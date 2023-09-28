В Китае хотят провести товарищеский матч между Интер Майами и Аль-Насром

Международная маркетинговая компания хочет провести товарищеский матч между командами Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Поединок хотят провести в Китае.

В поединке должны принять участие все звезды: то есть Месси и Криштиану должны быть на поле.

Криштиану и Месси уже играли друг с другом прошлой зимой. Тогда "ПСЖ" сыграл в товарищеском поединке со сборной Эр-Рияда.