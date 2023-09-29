Кривцов проиграл в финале, Барселону обвинили во взяточничестве, а у Кременя новый главный тренер. Главные новости за 28 сентября

В финале Кубка США встречались "Интер Майами" и "Хьюстон Динамо". Стоит отметить, что "Интер" проводил матч без Лионеля Месси, который залечивает травму и пропустил уже третий матч подряд в связи с этим повреждением. В итоге "Хьюстон Динамо" победил со счетом 2:1. Сергей Кривцов сыграл весь матч и получил оценку в 6.8 баллов от портала SofaScore.

Председатель Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, который ведет дело о вероятном подкупе Негрейры, считает выплату 7.5 млн евро от "Барселоны" бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF преступлением. Сейчас это лишь обвинение и это не означает, что клуб уже признан виновным в этом деле. Впрочем каталонцы должны предоставить свои доказательства и аргументы, чтобы избежать наказания.

Издание The Times сообщает, что Украинская ассоциация футбола направила письмо всем 55 европейским национальным футбольным федерациям с призывом бойкотировать матчи с российскими юниорскими сборными после того, как УЕФА приняла решение допустить к соревнованиям все команды России в возрастной категории до 17 лет. Также УАФ официально обратилась к УЕФА с просьбой пересмотреть свое решение и обеспечить сохранение полного запрета в силе. О своем бойкоте матчей против сборной России любых возрастных категорий уже официально объявили федерации Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии и Англии.

Федерация Футбола Саудовской Аравии планирует снова вернуться к уже привычной практике. Несколько лет назад они уже работали в режиме постоянных приглашений европейских арбитров на матчи своего чемпионата. После небольшого перерыва эту практику саудиты планируют продолжать, поскольку там опасаются, что местные служители фемиды не смогут выдержать давление работы со звездными футболистами. Конечно, там готовы платить европейским судьям больше, чем те получают сейчас.

Перволиговый "Кремень" наконец определился с новым главным тренером. Теперь командой будет руководить 51-летний бывший тренер донецкого "Олимпика" Игорь Климовский. Вместе с ним в команду пришли и члены его тренерского штаба в лицах Руслана Уманца, Дмитрия Назаренко и Сергея Карпова. Детали соглашения с главным тренером не разглашаются.