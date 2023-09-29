3 из 5 вице-президентов УЕФА были против отмены бана для сборных России U17

Трое из пяти вице-президентов УЕФА выступили против этого решения. Против высказались Дэвид Гилл и Лора Макаллистер (оба представляют Великобританию), а также Збигнев Бонек из Польши. Они официально воздержались от голосования при принятии комитетом, в который входят 20 человек, решения о возвращении сборной России U17 к европейским турнирам.

За прекращение отстранения высказался швед Карл Нильссон (при этом после принятия решения Швеция заявила, что будет бойкотировать матчи против сборных России U17). Швеция, которая примет женский Евро U17, также объявила, что не пустит сборную России в страну. Также возвращение сборных России U17 поддержал итальянец Габриэле Гравина.

На заседании также присутствовал член совета ФИФА Разван Бурляну, который возглавляет Федерацию футбола Румынии. Он высказался против допуска россиян к турнирам, хотя не имел права голоса.