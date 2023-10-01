Провалы Шахтера и Жироны, возможная отставка ван Леувена, травма Цыганкова. Главные новости за тридцатое сентября

UA-Футбол собрал для своих читателей подборку главных новостей за субботу, тридцатого сентября

"Шахтер" проиграл "Ворскле" 1:2 в формально домашнем матче девятого тура чемпионата Украины. Это первый проигрыш "горняков" в этом сезоне на внутренней арене, а также первое поражение за последние 26 домашних матчей в УПЛ. Счет открыл Скляр с пенальти, Александр Зубков забил ответный гол, но последнее слово осталось за Нестеренко из "Ворсклы".

СМИ сразу же разразились инсайдами о возможной отставке тренера "Шахтера" Патрика ван Леувена. Такое волевое решение может принять президент "горняков" Ринат Ахметов после консультаций с топ-менеджерами клуба. Следует отметить, что уже в среду "Шахтеру" предстоит сыграть с "Антверпеном" во втором раунде Лиги чемпионов.

Еще два матча игрового дня в УПЛ не подарили зрителям голов. "Черноморец" и "Заря" выдали не скучный матч, но забить не сумели. Аналогичный сценарий состоялся в матче между "Вересом" и ЛНЗ. Хотя моментов в Ровно было меньше, чем в Одессе.

"Жирона" лидировала в чемпионате Испании и в таком статусе принимала "Реал". Но не выдержала напряжения и давления. Более опытный соперник нанес разгром "Жироне", хотя и выступал не в оптимальном составе. Виктор Цыганков отыграл один тайм и допустил эпический промах ударом головой. Артем Довбик был заменен на 60-й минуте.

Собственно, Виктор Цыганков не просто так ушел с поля в перерыве. Как сообщают испанские журналисты, украинец попросил о замене, почувствовав мышечный дискомфорт. Украинские СМИ уточняют ситуацию, отмечая, что, с высокой долей вероятности, он пропустит октябрьские матчи сборной Украины.

Один из центральных матчей тура в АПЛ состоялся между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". Команды показали результативный веселый футбол, а сильнее оказался представитель Лондона. Победу вырвать удалось благодаря автоголу Жоэля Матипа на 90+6-й минуте: это самый поздний самострел в истории АПЛ.

Чемпион Англии без дисквалифицированного Пепа Гвердиолы неожиданно уступил "Вулверхэптону". Здесь тоже не обошлось без автогола, но раннего – уже на 13-й минуте мяч в собственные ворота срезал Диаш. "МанСити" отыгрался во втором тайме и сразу же пропустил еще раз. Это не просто первое поражение горожан в текущем чемпионате Англии, но и первая потеря очков в целом.