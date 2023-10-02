УЕФА обсуждает новый формат еврокубков с тремя дивизионами - Суперлигой, Лигой Европы и Лигой претендентов
УЕФА работает над новым форматом еврокубковых турниров
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА совместно с Ассоциацией европейских клубов (ECA) разрабатывает концепцию нового турнира, который будет состоять из трех дивизионов. Обсуждение состоялось на встрече в конце сентября, однако, как отмечает El Pais, изменения планируются не ранее 2027 года.
Сообщается, что проект нового турнира предусматривает три дивизиона - Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов. Каждый из дивизионов представлен 18 командами. Между лигами предусматривается повышение и понижение в классе: по две команды между Суперлигой и Лигой Европы и по четыре - между Лигой Европы и Лигой претендентов. Кроме того, повышение или понижение в классе будет зависеть не от результатов одного сезона, а от среднего показателя за последние три или пять лет.
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Чтобы решить проблемы, связанные с календарем, каждый дивизион может быть разделен на две группы с финальной стадией турнира. Также в турнирной таблице Суперлиги возможен учет результатов команды в национальной лиге, что также может принести денежный бонус, а заявка клуба может быть расширена до 34 игроков.
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