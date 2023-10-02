  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Стало известно, когда Лионель Месси сможет вернуться на поле

Общие новости
(1 голосов)

Лионель Месси восстанавливается от повреждения

Стало известно, когда Лионель Месси сможет вернуться на поле

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино не сможет рассчитывать на Месси в предстоящей игре с "Чикаго Файр", которая состоится 5 октября. Ожидается, что аргентинский футболист выйдет на поле 8 октября в матче с "Цинциннати". Напомним, из-за повреждения Месси пропустил три матча подряд. Последний раз он выходил на поле 21 сентября.

Лионель Месси перешел в "Интер Майами" в 2023 году. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.

Читайте также Тренер Майами ответил на слухи о том, что Месси не сыграет до конца сезона МЛС
По теме
yellow-arrow
УЕФА обсуждает новый формат еврокубков с тремя дивизионами - Суперлигой, Лигой Европы и Лигой претендентов
yellow-arrow
Джеррард: Наступит время, когда чемпионат Саудовской Аравии будет конкурировать с АПЛ
yellow-arrow
Победа Динамо, поражение Кривбасса, ван Леувен остается в Шахтере. Главные новости за 1 октября
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Интер Майами
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FabrizioRomano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде