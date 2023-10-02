Стало известно, когда Лионель Месси сможет вернуться на поле
Лионель Месси восстанавливается от повреждения
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Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино не сможет рассчитывать на Месси в предстоящей игре с "Чикаго Файр", которая состоится 5 октября. Ожидается, что аргентинский футболист выйдет на поле 8 октября в матче с "Цинциннати". Напомним, из-за повреждения Месси пропустил три матча подряд. Последний раз он выходил на поле 21 сентября.
Лионель Месси перешел в "Интер Майами" в 2023 году. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.
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