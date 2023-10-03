Первый гол Мудрика, новый контракт Бражко, травма Цыганкова. Главные новости за 2 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 2 октября

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В понедельник, 2 октября, в последнем матче седьмого тура АПЛ "Фулхэм" принимал на своем поле "Челси". Украинский хавбек "синих" Михаил Мудрик начал игру в стартовом составе и открыл счет в матче на 18-й минуте. Михаил получил пас с фланга от Колвилла, принял и протолкнул мимо кипера. Отметим, что это первый гол украинца за "Челси", куда он перебрался зимой прошлого года.

"Динамо" заключило новый контракт с опорным полузащитником клуба Владимиром Бражко. Новое соглашение рассчитано на пять лет – до лета 2028 года. Напомним, Бражко перешел в "Динамо" в возрасте 13 лет из запорожского "Металлурга". Дебютировал за молодежную команду "бело-синих" 27 апреля 2019 года в матче "Арсенал-Киев" – "Динамо" (1:3).

В матче последнего тура чемпионата Испании Виктор Цыганков сыграл только один тайм против "Реала" (0:3) – затем был заменен в перерыве. Как впоследствии сообщили СМИ, причиной заблаговременного ухода полузащитника с поля стала травма. И вот "Жирона" на своих официальных медиаресурсах сообщила подробности: травма двуглавой мышцы бедра правой ноги. Сроки возобновления: примерно один месяц. Таким образом, Виктор Цыганков не сыграет в октябрьских матчах сборной Украины против Северной Македонии и против Мальты.

Команда Юрия Максимова взяли три очка в игре с Металлистом 1925, которая была завершающей в девятом туре УПЛ. Единственный гол во втором тайме забил Богдан Леднев. Победа над Металлистом 1925 подняла Днепр-1 на седьмое место.

"Аль-Иттихад" отказался играть матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов из-за установленного на стадионе "Сепахана" Бюста Касема Сулеймани. Считается, что командующий Корпуса Стражей исламской революции всегда считал своей целью нападение на Саудовскую Аравию. Сулеймани был уничтожен США в 2020-м году. Его смерть в саудовской прессе была встречена положительно.