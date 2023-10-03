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Криштиану Роналду прокомментировал свой первый гол в азиатской Лиге чемпионов

Общие новости
(1 голосов)

Криштиану опубликовал пост после дебютного гола

Криштиану Роналду прокомментировал свой первый гол в азиатской Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал свой первый гол за клуб в азиатской Лиге чемпионов. Форвард отличился в домашнем матче 2-го тура группового этапа с таджикским "Истиклолом" (3:1).

"Хорошая игра от всей команды! Счастлив, что забил свой первый гол в азиатской Лиге чемпионов. Мы продолжаем побеждать", - написал Роналду в своем "твиттере".

Сейчас "Аль-Наср" после двух матчей в групповой стадии азиатской Лиги чемпионов идет на первом месте с шестью очками.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и 6 результативных передач.

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В статье: Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
03.10.2023 в 09:57
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