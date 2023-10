Криштиану Роналду прокомментировал свой первый гол в азиатской Лиге чемпионов

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал свой первый гол за клуб в азиатской Лиге чемпионов. Форвард отличился в домашнем матче 2-го тура группового этапа с таджикским "Истиклолом" (3:1).

Сейчас "Аль-Наср" после двух матчей в групповой стадии азиатской Лиги чемпионов идет на первом месте с шестью очками.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и 6 результативных передач.

Good game from everyone on the team!

Happy to have scored my 1st #ACL champions league goal!????????⚽️

We keep wining!???????? pic.twitter.com/cz5U1saxYd