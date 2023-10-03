Криштиану Роналду прокомментировал свой первый гол в азиатской Лиге чемпионов
Криштиану опубликовал пост после дебютного гола
Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал свой первый гол за клуб в азиатской Лиге чемпионов. Форвард отличился в домашнем матче 2-го тура группового этапа с таджикским "Истиклолом" (3:1).
"Хорошая игра от всей команды! Счастлив, что забил свой первый гол в азиатской Лиге чемпионов. Мы продолжаем побеждать", - написал Роналду в своем "твиттере".
Сейчас "Аль-Наср" после двух матчей в групповой стадии азиатской Лиги чемпионов идет на первом месте с шестью очками.
Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и 6 результативных передач.
Good game from everyone on the team!— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 2, 2023
Happy to have scored my 1st #ACL champions league goal!????????⚽️
We keep wining!???????? pic.twitter.com/cz5U1saxYd
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