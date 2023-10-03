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Арбитр Лаос: Месси позвонил мне после матча Нидерланды - Аргентина на ЧМ и извинился

Общие новости
(1 голосов)

В июне 2023 года Лаос завершил судейскую карьеру

Арбитр Лаос: Месси позвонил мне после матча Нидерланды - Аргентина на ЧМ и извинился

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Испанский арбитр Матеу Лаос заявил, что нападающий "Интер Майами" Лионель Месси извинился перед ним после скандального матча в четвертьфинале чемпионата мира - 2022 между Нидерландами и Аргентиной (3:4 в серии пенальти, 2:2 после овертаймов).

"Лео Месси позвонил мне и извинился за резкие слова, которые он сказал мне до и после матча с Нидерландами на чемпионате мира", - приводит слова Лаоса CentreGoals.

Напомним, в четвертьфинальном матче чемпионата мира арбитр Матеу Лаос принял ряд неоднозначных решений, за что подвергся критике игроков и болельщиков как из Нидерландов, так и из Аргентины. Лаос показал 15 желтых карточек во встрече, поставив рекорд чемпионатов мира. В июне 2023 года Лаос завершил судейскую карьеру.

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В статье: Лионель Месси
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Источник:
centregoals

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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
03.10.2023 в 12:15
Він ухвалював дивні рішення не тільки у тому матчі. Слабенький суддя. Але умів гарно посміхатися футболістам та багато говорити з ними.
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