Арбитр Лаос: Месси позвонил мне после матча Нидерланды - Аргентина на ЧМ и извинился
В июне 2023 года Лаос завершил судейскую карьеру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский арбитр Матеу Лаос заявил, что нападающий "Интер Майами" Лионель Месси извинился перед ним после скандального матча в четвертьфинале чемпионата мира - 2022 между Нидерландами и Аргентиной (3:4 в серии пенальти, 2:2 после овертаймов).
"Лео Месси позвонил мне и извинился за резкие слова, которые он сказал мне до и после матча с Нидерландами на чемпионате мира", - приводит слова Лаоса CentreGoals.
Напомним, в четвертьфинальном матче чемпионата мира арбитр Матеу Лаос принял ряд неоднозначных решений, за что подвергся критике игроков и болельщиков как из Нидерландов, так и из Аргентины. Лаос показал 15 желтых карточек во встрече, поставив рекорд чемпионатов мира. В июне 2023 года Лаос завершил судейскую карьеру.
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