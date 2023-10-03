Вице-президент УЕФА: Сожалею, что моя позиция относительно допуска россиян была трактована иначе
Эрик Нильссон выразил сожаление после принятого организацией решения
Фото: сайт uefa
Первый вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карл-Эрик Нильссон выразил сожаление после принятого организацией решения допустить юношеские сборные России к участию на международных турнирах из-за позиции на его родине.
"Я сожалею о том, что моя позиция в УЕФА и принятое там решение трактовались так, будто бы это означает, что я как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения не продолжаю отстаивать нашу общую позицию", - приводит слова Нильссона официальный сайт Шведской спортивной конфедерации.
26 сентября исполком УЕФА допустил к своим соревнованиям сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Роксана Малиновская: Руслан никогда не стоит за себя, поэтому есть я
- ВСУ уничтожили 111 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Мяч Мудрика и не только. Фулхэм - Челси 0:2. Обзор матча и видео голов
- 3 из 5 вице-президентов УЕФА были против отмены бана для сборных России U17
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО