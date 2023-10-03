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Вице-президент УЕФА: Сожалею, что моя позиция относительно допуска россиян была трактована иначе

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Эрик Нильссон выразил сожаление после принятого организацией решения

Вице-президент УЕФА: Сожалею, что моя позиция относительно допуска россиян была трактована иначе

Фото: сайт uefa

UA-Футбол
Новина українською

Первый вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карл-Эрик Нильссон выразил сожаление после принятого организацией решения допустить юношеские сборные России к участию на международных турнирах из-за позиции на его родине.

"Я сожалею о том, что моя позиция в УЕФА и принятое там решение трактовались так, будто бы это означает, что я как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения не продолжаю отстаивать нашу общую позицию", - приводит слова Нильссона официальный сайт Шведской спортивной конфедерации.

26 сентября исполком УЕФА допустил к своим соревнованиям сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

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В статье: УЕФА
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Источник:
svenskfotboll

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