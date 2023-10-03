УЕФА опроверг создание нового еврокубкового турнира: Неприятие нами Суперлиги хорошо задокументировано
Суперлиги не будет
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Вчера испанская газета El Pais сообщила, что УЕФА совместно с Ассоциацией европейских клубов (ECA) разрабатывает концепцию нового турнира, который будет состоять из трех дивизионов - Суперлиги, Лиги Европы и Лиги претендентов.
"УЕФА не работает ни над одним новым проектом подобного рода. Неприятие УЕФА так называемой Суперлиги хорошо задокументировано, и слухи, которые предполагают что-то другое, абсолютно необоснованны.
Мы с нетерпением ожидаем введения нового формата клубных соревнований с 2024 года, который поддерживает принцип, согласно которому выступление во внутреннем первенстве является ключом к квалификации в еврокубки.
И позволит болельщикам увидеть еще больше важных европейских матчей, лучший конкурентный баланс и открытый турнир, где важен каждый матч", - заявили в УЕФА.
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