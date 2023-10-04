Провалы английских топов в ЛЧ, всемогущий Беллингем и потеря Цыганкова. Главные новости за 3 октября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за вторник, 3 октября.

В центральном матче игрового дня Лиги Чемпионов "Реал" в эффектной перестрелке на выезде одолел "Наполи" (2:3). "Партенопейцы" первыми повели в счёте и вернулись в игру после 1+1 от Беллингема, но пушка Феде Вальверде в концовке встречи принесла Мадриду вторую победу в групповом этапе. В параллельной встрече "Брага" на выезде отыгралась с 0:2 и выиграла у "Униона".

"Галатасарай" добыл сенсационную победу на "Олд Траффорд". "Манчестер Юнайтед" дважды вёл в счёте благодаря дублю Расмуса Хойлунда, но характер гостей и глупые ошибки Онана стоили хозяевам не только победы, но даже очков. Икарди в концовке украл три очка для "Галатасарая". В параллельной встрече "Бавария" на выезде дожала "Копенгаген" (1:2).

"Арсенал" сенсационно уступил "Лансу" в гостевом матче группы B. "Кроваво-золотые" после провального старта сезона неожиданно вернулись на победную тропу, сегодня выиграв уже третью игру кряду. Наш Александр Зинченко отыграл стартовые 70 минут, после чего уступил место на поле Бена Уайту. Также большой проблемой для "канониров" стала травма Букайо Сака накануне битвы с "Ман Сити" на выходных.

Вингер "Жироны" Виктор Цыганков не поможет сборной Украине в октябрьских матчах отбора к Евро-2024 из-за травмы. Его в обойме национальной команде заменит хавбек "Днепра-1" Александр Пихалёнок. А вот Михаил Мудрик, несмотря на повреждение в игру с "Фулхэмом", попал в список Сергея Реброва на матчи против Северной Македонии и Мальты..

Один из лидеров "Байера" Джереми Фримпонг останется в клубе. Нидерландский латераль во вторник подписал с "фармацевтами" новый долгосрочный контракт. Новое соглашение будет рассчитано до 2028 года. В прошлом сезоне Фримпонг отыграл все 34 матча в Бундеслиге, записав на свой счёт 8+7 по системе гол+пас.