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Роналду второй раз подряд стал лучшим игроком месяца в саудовской Про-лиге

Общие новости
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Криштиану набрал хорошую форму

Роналду второй раз подряд стал лучшим игроком месяца в саудовской Про-лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду признан лучшим игроком сентября в чемпионате Саудовской Аравии. В прошлом месяце португалец сыграл в Про-лиге 4 матча, в которых отметился 5 голами и 4 ассистами.

"Аль-Наср" победил во всех играх и благодаря удачным выступлениям в сентябре поднялся на 4-е место в чемпионате. Роналду стал лучшим игроком Про-лиги уже второй раз подряд - по итогам августовского отрезка 38-летний нападающий получил аналогичную награду.

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В статье: Криштиану Роналду
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