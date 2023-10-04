Роналду второй раз подряд стал лучшим игроком месяца в саудовской Про-лиге

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду признан лучшим игроком сентября в чемпионате Саудовской Аравии. В прошлом месяце португалец сыграл в Про-лиге 4 матча, в которых отметился 5 голами и 4 ассистами.

"Аль-Наср" победил во всех играх и благодаря удачным выступлениям в сентябре поднялся на 4-е место в чемпионате. Роналду стал лучшим игроком Про-лиги уже второй раз подряд - по итогам августовского отрезка 38-летний нападающий получил аналогичную награду.

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