Роналду второй раз подряд стал лучшим игроком месяца в саудовской Про-лиге
Криштиану набрал хорошую форму
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Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду признан лучшим игроком сентября в чемпионате Саудовской Аравии. В прошлом месяце португалец сыграл в Про-лиге 4 матча, в которых отметился 5 голами и 4 ассистами.
"Аль-Наср" победил во всех играх и благодаря удачным выступлениям в сентябре поднялся на 4-е место в чемпионате. Роналду стал лучшим игроком Про-лиги уже второй раз подряд - по итогам августовского отрезка 38-летний нападающий получил аналогичную награду.
هدّاف الدوري بـ???? أهداف ????????⚽️— دوري روشن السعودي (@SPL) October 3, 2023
كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في شهر سبتمبر .. ويفوز بجائزة @Roshnksa ????#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/1NKUg70Z4i
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