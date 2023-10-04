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ФИФА рассматривает возможность смягчения санкций в отношении России

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ФИФА планирует допустить российские команды U17 на ЧМ

ФИФА рассматривает возможность смягчения санкций в отношении России

Фото: twitter.com/fifamedia

UA-Футбол
Новина українською

ФИФА планирует допустить сборные России на чемпионаты мира U17. Это произойдет в случае, если российские национальные команды пройдут отбор через Евро, к которым Россию допустил УЕФА, - сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис.

Напомним, что 26 сентября УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам при условии, что они будут играть без гимна, флага и на нейтральной территории.

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В статье: ФИФА сборная России
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Источник:
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