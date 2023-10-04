Турция отозвала свою заявку на проведение Евро-2028. В УЕФА остался один кандидат на проведение чемпионата

Великобритания и Ирландия, которые подали совместную заявку на проведение Евро-2028, остались единственными претендентами, сообщает официальный сайт УЕФА.

Другим кандидатом была Турция, но она сняла свою кандидатуру. В Федерации футбола Турции решили сосредоточиться на борьбе за Евро-2032, где их соперником является Италия.

Если УЕФА официально одобрит заявку Великобритании и Ирландии на заседании Исполнительного комитета, именно они примут Евро-2028. Заседание состоится 10 октября в швейцарском Ньоне.

Также на заседании будет определен и хозяин Евро-2032. Великобритания не является членом УЕФА. Заявка на Евро-2028 подана от Футбольных ассоциаций Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии.