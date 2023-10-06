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Долгожданная победа Зари, другие результаты ЛЕ и ЛК, а также сборная Украины, которая поедет в Леверкузен. Главные новости за 5 октября

Общие новости
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Самые интересные новости за 5 октября, которые вы могли пропустить

Долгожданная победа Зари, другие результаты ЛЕ и ЛК, а также сборная Украины, которая поедет в Леверкузен. Главные новости за 5 октября

mbl.is/Breiðablik Kópavogur

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Луганская "Заря" обыграла исландский "Брейдаблик" во втором туре группового этапа Лиги Конференций

Победу украинской команде обеспечил единственный гол 19-летнего нападающего Игоря Горбача. Эта победа является особенной для луганской команды, ведь это их первая победа в еврокубках с октября 2021 года, тогда они обыграли болгарский "ЦСКА София". Более чем долгожданная победа для "Зари" и всех украинских болельщиков.

Сборная Украины проведет свой домашний матч против Италии в Леверкузене, на стадионе местного "Байера"

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что свой домашний матч в рамках отбора к Евро-2024 против действующего чемпиона Европы Украина проведет в Германии в городе Леверкузен. Как уточняет Игорь, игра пройдет на местной "БайАрене", где свои домашние матчи проводит "Байер". Этот стадион может вместить более 30 тысяч болельщиков. До Италии сборная Украины проведет в октябре домашний матч против Северной Македонии в Праге и выездной против Мальты.

Результаты Лиги Европы и Лиги Конференций: победы "Вест Хэма" и "Аталанты", разгромы от "Ромы" и "Славии", а также историческая ничья Клаксвика и сенсация в Салониках

В Лиге Европы и Лиге Конференций, кроме матча "Зари", состоялось еще немало захватывающих поединков. В этот день было сразу три больших разрыва, этим отличились "Норшеланн", "Рома", "Славия". Отмечаем победу "Ливерпуля" над "Сент-Жилуазом", выездную победу "Вест Хэма" над "Фрайбургом" и едва вырванную домашнюю победу "Астон Виллы" против скромного "Зринськи".

Даниил Сикан попал в символическую сборную тура Лиги Чемпионов по версии Sofascore

Нападающий "Шахтера" после дубля в ворота "Антверпена" был признан лучшим форвардом минувшего тура Лиги Чемпионов по версии статистического портала Sofascore. Издание регулярно делает символические сборные и по итогам этой недели там оказался Данило. Вместе с ним в команде находятся Джуд Беллингем, Фил Фоден, Николо Барелла и другие.

Пеп Гвардиола обошел Сэра Алекса Фергюсона по количеству побед в матчах Лиги Чемпионов

После победы "Манчестер Сити" над "Лейпцигом" Пеп Гвардиола обошел легендарного Алекса Фергюсона по победам в главном клубном турнире Европы. Для испанского специалиста это стало 103 победой в ЛЧ. Больше него в этом турнире выигрывал только Карло Анчелотти, на счету которого 109 победных матчей.

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