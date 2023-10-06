Стало известно условие, при котором Месси может вернуться в Европу
Месси может вернуться в Европу
Getty Images / Global Images Ukraine
Известные игроки "Интер Майами" смогут уйти в краткосрочную аренду в Европу в том случае, если американская команда не квалифицируется в плей-офф МЛС. Таким образом, не исключено, что звездный аргентинский нападающий Лионель Месси может оказаться в составе одного из европейских клубов, - сообщает Inter Miami FC Hub в соцсетях.
Лионель Месси перешел в "Интер Майами" в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.
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