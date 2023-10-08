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Победа Днепра-1, разгром от Челси, матчи Яремчука и Малиновского. Главные новости за седьмое октября

Общие новости
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А также две нулевые ничьи в УПЛ, чудо в Манчестере

Победа Днепра-1, разгром от Челси, матчи Яремчука и Малиновского. Главные новости за седьмое октября

Фото - СК Дніпро-1 / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол подготовил для своих читателей подборку главных новостей за субботу, седьмого октября

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"Днепр-1" одержал очередную победу под руководством Юрия Максимова

"Днепр-1" в десятом туре УПЛ принимал "Верес" и смог порадовать своих болельщиков результатом. Днепряне победили 2:0, один из голов забил Александра Филиппов, ранее за "Днепр-1" не отличавшийся результативными действиями. В общем, результат у команды Максимова есть, а над качеством игры тренер еще собирается работать. "Днепр-1" хочет претендовать на награды чемпионата.

"Челси" разгромил "Бернли", "Мудрик играл мало

В девятом туре АПЛ "Челси" приехал в гости к "Бернли" и одержал сверх-убедительную победу со счетом 4:1. Один гол был забит в первом тайме, а остальные три – во втором. Наш Михаил Мудрик вышел на поле на 82-й минуте, но на ситуацию не повлиял. Собственно, это и не нужно было – "Челси" к тому времени уже играл по счету.

Яремчук вышел в основе "Валенсии", команда провела невнятный матч

Украинский нападающий Роман Яремчук вышел в основном составе "Валенсии" на матч чемпионата Испании против "Мальорки", но вскоре после перерыва был заменен. Украинец, как и вся команда, сыграл смутно. Невыразительным был футбол в исполнении обеих команд. Итог – ничья 1:1.

Руслан Малиновский сыграл против "Милана" за "Дженоа"

Еще один украинец принял участие в заметном матче Серии А. Руслан Малиновский вышел в основе "Дженоа" на поединок с "Миланом". Матч получился малорезультативным – команды лишь раз сумели забить друг другу. Руслан Малиновский был заменен на 68-й минуте.

Два из трех матчей игрового дня в УПЛ закончились в нулевую ничью

О победе "Днепра-1" уже говорилось выше. Также в УПЛ в рамках десятого тура были сыграны еще два матча. ЛНЗ принимал "Александрию", а "Колос" – "Ворсклу". Обе игры закончились со счетом 0:0, без голов. Руслан Ротань после своего матча традиционно жаловался на судейство, но это уже детали.

"Манчестер Юнайтед" победил благодаря дублю в компенсированное время

"Манчестер Юнайтед" в рамках восьмого тура АПЛ принимал "Брентфорд" и проигрывал до 90+2-й минуты. Но потом за дело взялся Мактоминей, один гол которого был отменен ранее. На третьей компенсированной шотландец сравнял счет, а на седьмой компенсированной – принес МЮ невероятную победу.

"Реал" разгромил "Осасуну"

"Реал" в своем матче спокойно разобрался с "Осасуной". "Сливочные" не ощутили серьезного сопротивления со стороны соперника, забив ему четыре безответных гола. Такой результат позволит мадридцам пойти на очередную паузу ФИФА в статусе лидера таблицы, независимо от того, как свой матч закончит "Барселона".

Миколенко, Забарный, Трубин, Довбик тоже сыграли за свои команды

Кратко о других украинцах в европейских чемпионатах. Трубин окончательно стал основным в "Бенфике" и провел матч против "Эшторила" в основе. Артем Довбик единственный из украинцев защищал честь "Жироны" – победа 1:0 (Цыганков травмирован). Миколенко и Забарный сыграли друг против друга в АПЛ, "Эвертон" одержал уверенную победу, один из голов забили из-под Забарного.

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