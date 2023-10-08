В матче чемпионата Бразилии Гояс и Байя забили 10 голов на двоих. Экс-игрок Зари отметился результативным дублем

В поединке 26-го тура бразильской Серии А "Гояс" дома уступил "Байи" со счетом 4:6. Этот матч стал наиболее результативным в текущем сезоне чемпионата.

Первый тайм был очень эмоционален. На 18-й минуте "Байя", которую тренирует легендарный бывший голкипер Рожерио Сени, вела в счете 2:0. В частности, эффектным выдался второй гол: бывший футболист "Бенфики" Жилберту из центра поля послал мяч за воротничок голкиперу. "Гояс" до перерыва выровнял цифры на табло, забив дважды в компенсированное время.

Во втором тайме первым счет открыли хозяева. Однако впоследствии "Байя" забила трижды. В частности, результативный дубль оформил бывший нападающий луганской "Зари" (выступал в сезоне 18/19) Рафаэль Ратао: он записал в свой актив гол+ассист.

Благодаря победе "Байя" выбралась из зоны вылета. В то время "Гояс" продолжает находиться в опасной зоне.