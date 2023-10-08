Бывший израильский футболист был убит в Израиле во время атаки ХАМАС
Он находился в населенном пункте, недалеко от Сектора Газа
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший футболист Лиор Ассулин был убит во время атаки террористической группировки ХАМАС на территорию Израиля.
Как сообщает ynet.co.il, Ассулин находился в кибуке (населенный пункт) Реим. Там он вместе со своими друзьями на природе праздновал свой День рождения – 6 октября ему исполнилось 43 года. Однако на группу напали террористы ХАМАС и устроили резню.
Ассулин играл в начале 2000-х годов в израильской Премьер-лиге и был одним из лучших нападающих чемпионата. Он был воспитанником “Маккаби Герцлия”, играл за “Бней Сахнин” и был частью его исторической победы в Кубке страны. Затем играл за "Бейтар Иерусалим" и "Бней Иегуда". На пике своего развития его пригласили на просмотр во французский “Марсель”, но в конце концов он не подписал с провансальцами контракт и продолжил играть в Премьер-лиге.
Также экс-игрок выступал за "Хапоэль Тель-Авив", "Хапоэль Беер-Шева" и "Хапоэль Петах-Тиква". В свои последние сезоны он играл преимущественно в низших лигах, пока не ушел из футбола.
Бывшие клубы на своих официальных ресурсах высказались по поводу смерти Ассулина.
“Клуб разделяет горе семьи из-за смерти их близкого человека - бывшего игрока Лиора Ассулина, убитого подлыми террористами. Лиор носил оранжевую форму и даже забил 13 голов в Игровой сезон 2006/7. Он всегда будет оставаться частью семьи Бней-Иегуда, Тель-Авив”, - говорится в заявлении “Бней Иегуда”.
“Мы огорчены смертью бывшего игрока команды Лиора Ассулина, убитого террористами. Мы укрепляем семью в это тяжелое время, чтобы вы никогда больше не знали горя”, - заявляет “Хапоэль Петах-Тиква”.
Ynet.co.il также сообщает, что в 2021 году Ассулин получил 19 месяцев заключения за 30 преступлений, связанных с торговлей наркотиками. Однако через восемь месяцев он был освобожден из-за хорошего поведения.
Популярное сейчас
- Шахтер не отпустил своих игроков в сборную Украины U-19
- Оболонь - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Победа Днепра-1, разгром от Челси, матчи Яремчука и Малиновского. Главные новости за седьмое октября
- Турция отозвала свою заявку на проведение Евро-2028. В УЕФА остался один кандидат на проведение чемпионата
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО