Источник: Италия и Турция примут чемпионат Европы 2032 года

Чемпионат Европы 2032 года пройдет в Италии и Турции. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем "твиттере".

УЕФА должен объявить о своем решении официально на заседании, которое состоится в Ньоне завтра, 10 октября. Подчеркивается, что от того, как страны защитят свои заявки на этом заседании, зависит финальное решение этой спортивной организации.

Напомним, чемпионат Европы 2028 года примут Великобритания и Ирландия.