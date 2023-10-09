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Источник: Италия и Турция примут чемпионат Европы 2032 года

Общие новости
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УЕФА должен объявить о своем решении 10 октября

Источник: Италия и Турция примут чемпионат Европы 2032 года

Фото: УЕФА

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Европы 2032 года пройдет в Италии и Турции. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем "твиттере".

УЕФА должен объявить о своем решении официально на заседании, которое состоится в Ньоне завтра, 10 октября. Подчеркивается, что от того, как страны защитят свои заявки на этом заседании, зависит финальное решение этой спортивной организации.

Напомним, чемпионат Европы 2028 года примут Великобритания и Ирландия.

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В статье: УЕФА
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Источник:
NicoSchira

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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.10.2023 в 12:54
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