Источник: Италия и Турция примут чемпионат Европы 2032 года
УЕФА должен объявить о своем решении 10 октября
Фото: УЕФА
Чемпионат Европы 2032 года пройдет в Италии и Турции. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем "твиттере".
УЕФА должен объявить о своем решении официально на заседании, которое состоится в Ньоне завтра, 10 октября. Подчеркивается, что от того, как страны защитят свои заявки на этом заседании, зависит финальное решение этой спортивной организации.
Напомним, чемпионат Европы 2028 года примут Великобритания и Ирландия.
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Источник:NicoSchira
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.10.2023 в 12:54
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