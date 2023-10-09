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Роналду хочет продлить контракт с Аль-Насром. Он сообщил об этом руководству

Общие новости
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У "Аль-Насра" нет причин отказывать

Роналду хочет продлить контракт с Аль-Насром. Он сообщил об этом руководству

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Криштиану Роналду уведомил руководство "Аль-Насра" о своем желании продлить контракт до 2027-го, сообщает журналист Али Аль-Харби. Португалец хочет сыграть на чемпионате мира 2026 и завершить карьеру.

Сделать это Криштиану хочет в качестве игрока "Аль-Насра".

Отметим, что у "Аль-Насра" мало причин отказать португальцу и, вероятно, если он действительно хочет, контракт будет продлен. Когда в твоем клубе карьеру завершает звезда такого масштаба – это не может быть не выгодно.

В этом сезоне Криштиану провел за "Аль-Наср" 11 матчей, забил 11 голов и 6 раз отдал результативную передачу.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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