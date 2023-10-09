Роналду хочет продлить контракт с Аль-Насром. Он сообщил об этом руководству
У "Аль-Насра" нет причин отказывать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду уведомил руководство "Аль-Насра" о своем желании продлить контракт до 2027-го, сообщает журналист Али Аль-Харби. Португалец хочет сыграть на чемпионате мира 2026 и завершить карьеру.
Сделать это Криштиану хочет в качестве игрока "Аль-Насра".
Отметим, что у "Аль-Насра" мало причин отказать португальцу и, вероятно, если он действительно хочет, контракт будет продлен. Когда в твоем клубе карьеру завершает звезда такого масштаба – это не может быть не выгодно.
В этом сезоне Криштиану провел за "Аль-Наср" 11 матчей, забил 11 голов и 6 раз отдал результативную передачу.
خبر مؤكد :— علي الحربي (@alharbi_44) October 9, 2023
كريستيانو رونالدو أبلغ إدارة نادي #النصر السعودي قبل سفره إلى مُعسكر المُنتخب البرتُغالي بأنهُ يرغب بتجديد عقده إلى بداية عام 2027م "كريستيانو يُريد أن يلعب كأس العالم 2026م وهو لاعباً لنادي النصر ومن ثم سيُعلن اعتزاله لكُرة القدم" pic.twitter.com/8XxijdsMBk
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