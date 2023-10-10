Новый контракт Роналду, иск ЗАФ, Конте — выбор для Наполи. Главные новости за 9 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 9 октября

Криштиану Роналду уведомил руководство "Аль-Насра" о своем желании продлить контракт до 2027-го, сообщает журналист Али Аль-Харби. Португалец хочет сыграть на чемпионате мира 2026 и завершить карьеру. Сделать это Криштиану хочет в качестве игрока "Аль-Насра". В этом сезоне Криштиану провел за "Аль-Наср" 11 матчей, забил 11 голов и 6 раз отдал результативную передачу.

Запорожская ассоциация футбола на своем сайте опубликовала письмо, которое она получила от УАФ за подписью первого вице-президента организации Анатолия Демьяненко, в котором УАФ хотела получить протоколы заседаний ЗАФ, связанных с созывом внеочередного Конгресса УАФ. Также в письме указано, что организация требует немедленного созыва заседания Исполнительного комитета УАФ и рассмотрении вопроса о приостановлении полномочий Демьяненко в связи с грубым нарушением им устава УАФ.

Антонио Конте может возглавить "Наполи", в случае увольнения Руди Гарсии. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис давно хочет пригласить специалиста в клуб. Сообщается, что только на Конте, среди главных тренеров, Де Лаурентис готов тратить большые деньги. При этом отметим, что руководство пока не планирует отставку Руди Гарсии, а только думает о ней. Поражение от "Фиорентины" (1:3) стало тревожным звоночком, но в клубе есть запас терпения и все рассчитывают, что главный тренер улучшит свои результаты.

"Шахтер" прошлым летом хотел подписать хавбека Виктора Коваленко. Об этом сообщает украинский журналист и комментатор Виктор Вацко. Впрочем, источник отмечает, что стороны так и не смогли договориться. Коваленко является воспитанником "Шахтера". Права на 27-летнего хавбека принадлежат "Аталанте", но в этом сезоне украинец играет в аренде в "Эмполи". В текущем сезоне Виктор провел два матча в Серии А, оба раза выходя на замену.

Стало известно, что племянник экс-футболиста убил трех нападавших во время атаки группировки ХАМАС на Израиль. Четвертый нападавший бросил в дом гранату, это вызвало пожар. Родственникам Бенаюна удалось убежать от нападавших, группа израильских военных помогла им сбежать. Экс-игрок "Ливерпуля", "Челси", "Арсенала" и сборной Израиля рассказал, что во время атаки получил от племянника сообщение с текстом "Йосси, спаси нас, в нашей комнате террористы, пожалуйста, спаси нас".

Мануэль Нойер должен вернутся в состав "Баварии" до 28-го откбяря, сообщает Флориан Плеттенберг. Голкипер намерен выйти сразу в основе "мюнхенцев". Не исключается и более раннее возвращение: 21-го или 24-го октября в матчах с "Майнцем" и "Галатасараем", соответственно. То, что Нойер не играет с декабря прошлого года не должно стать помехой включению его сразу в стартовый состав. Сообщается, что Мануэль полностью избавился от болевых ощущений. Восстановление 37-летнего вратаря затянулось из-за боли при прыжках и падениях, которая появилась на завершающем этапе восстановления в середине лета.

Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков АПЛ. Так, вингер "Челси" Михаил Мудрик упал в цене. Если раньше Михаил оценивался в 50 млн евро, то сейчас его ценник составляет 45 млн. Интересно, что это уже второе падение в стоимости после перехода в "Челси", ведь на момент трансфера в Англию Мудрика оценивали в 60 миллионов евро. Обновление цен пока не коснулось Александра Зинченко (42 миллиона евро), Виталия Миколенко (25 миллионов) и Ильи Забарного (20 миллионов).