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Новый контракт Роналду, иск ЗАФ, Конте — выбор для Наполи. Главные новости за 9 октября

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А также непереход Коваленко в Шахтер и подвиг племянник Йосси Бенаюна

Новый контракт Роналду, иск ЗАФ, Конте — выбор для Наполи. Главные новости за 9 октября

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 9 октября

Роналду хочет продлить контракт с Аль-Насром. Он сообщил об этом руководству

Криштиану Роналду уведомил руководство "Аль-Насра" о своем желании продлить контракт до 2027-го, сообщает журналист Али Аль-Харби. Португалец хочет сыграть на чемпионате мира 2026 и завершить карьеру. Сделать это Криштиану хочет в качестве игрока "Аль-Насра". В этом сезоне Криштиану провел за "Аль-Наср" 11 матчей, забил 11 голов и 6 раз отдал результативную передачу.

Запорожская областная ассоциация требует рассмотреть приостановление полномочий Демьяненко в УАФ

Запорожская ассоциация футбола на своем сайте опубликовала письмо, которое она получила от УАФ за подписью первого вице-президента организации Анатолия Демьяненко, в котором УАФ хотела получить протоколы заседаний ЗАФ, связанных с созывом внеочередного Конгресса УАФ. Также в письме указано, что организация требует немедленного созыва заседания Исполнительного комитета УАФ и рассмотрении вопроса о приостановлении полномочий Демьяненко в связи с грубым нарушением им устава УАФ.

Конте – главный претендент на смену Гарсии в Наполи

Антонио Конте может возглавить "Наполи", в случае увольнения Руди Гарсии. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис давно хочет пригласить специалиста в клуб. Сообщается, что только на Конте, среди главных тренеров, Де Лаурентис готов тратить большые деньги. При этом отметим, что руководство пока не планирует отставку Руди Гарсии, а только думает о ней. Поражение от "Фиорентины" (1:3) стало тревожным звоночком, но в клубе есть запас терпения и все рассчитывают, что главный тренер улучшит свои результаты.

Шахтер прошлым летом хотел подписать Коваленко, но стороны не договорились

"Шахтер" прошлым летом хотел подписать хавбека Виктора Коваленко. Об этом сообщает украинский журналист и комментатор Виктор Вацко. Впрочем, источник отмечает, что стороны так и не смогли договориться. Коваленко является воспитанником "Шахтера". Права на 27-летнего хавбека принадлежат "Аталанте", но в этом сезоне украинец играет в аренде в "Эмполи". В текущем сезоне Виктор провел два матча в Серии А, оба раза выходя на замену.

Племянник Йосси Бенаюна убил трех нападавших во время атаки ХАМАС на Израиль

Стало известно, что племянник экс-футболиста убил трех нападавших во время атаки группировки ХАМАС на Израиль. Четвертый нападавший бросил в дом гранату, это вызвало пожар. Родственникам Бенаюна удалось убежать от нападавших, группа израильских военных помогла им сбежать. Экс-игрок "Ливерпуля", "Челси", "Арсенала" и сборной Израиля рассказал, что во время атаки получил от племянника сообщение с текстом "Йосси, спаси нас, в нашей комнате террористы, пожалуйста, спаси нас".

Нойер вернется в состав Баварии до конца октября. Он хочет играть сразу в старте

Мануэль Нойер должен вернутся в состав "Баварии" до 28-го откбяря, сообщает Флориан Плеттенберг. Голкипер намерен выйти сразу в основе "мюнхенцев". Не исключается и более раннее возвращение: 21-го или 24-го октября в матчах с "Майнцем" и "Галатасараем", соответственно. То, что Нойер не играет с декабря прошлого года не должно стать помехой включению его сразу в стартовый состав. Сообщается, что Мануэль полностью избавился от болевых ощущений. Восстановление 37-летнего вратаря затянулось из-за боли при прыжках и падениях, которая появилась на завершающем этапе восстановления в середине лета.

Мудрик снова подешевел. Transfermarkt обновил цены на некоторых игроков АПЛ

Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков АПЛ. Так, вингер "Челси" Михаил Мудрик упал в цене. Если раньше Михаил оценивался в 50 млн евро, то сейчас его ценник составляет 45 млн. Интересно, что это уже второе падение в стоимости после перехода в "Челси", ведь на момент трансфера в Англию Мудрика оценивали в 60 миллионов евро. Обновление цен пока не коснулось Александра Зинченко (42 миллиона евро), Виталия Миколенко (25 миллионов) и Ильи Забарного (20 миллионов).

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