Официально. УЕФА утвердил страны-хозяйки Евро-2028 и Евро-2032
В УЕФА определились со странами
Фото: УЕФА
Исполнительный комитет УЕФА объявил хозяев чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.
В 2028 году европейское первенство пройдет в Великобритании и Ирландии. Предлагаемые места проведения включают: Белфаст, Бирмингем, Кардифф, Дублин, Глазго, Ливерпуль, 2 стадиона в Лондоне, Манчестер и Ньюкасл.
????????➕???????? CONFIRMED: #EURO2028 will take place in the UK and Republic of Ireland!— UEFA (@UEFA) October 10, 2023
Proposed venues include Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublin, Glasgow, Liverpool, London (x2) Manchester and Newcastle.
Congratulations to our confirmed hosts! pic.twitter.com/elnLbjWgam
В 2032 году турнир состоится в Турции и Италии. Было представлено 20 потенциальных арен, из которых к октябрю 2026 года будут выбраны 10 (по пять от каждой страны).
????????➕???????? Congratulations to Italy and Türkiye, co-hosts of #EURO2032!— UEFA (@UEFA) October 10, 2023
The joint bidders presented 20 potential host stadiums, of which 10 will be chosen, five per country, by October 2026. pic.twitter.com/HYonnztmHc
Напомним, Евро-2024 проведут в Германии.
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