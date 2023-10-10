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Официально. УЕФА утвердил страны-хозяйки Евро-2028 и Евро-2032

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В УЕФА определились со странами

Официально. УЕФА утвердил страны-хозяйки Евро-2028 и Евро-2032

Фото: УЕФА

Новина українською

Исполнительный комитет УЕФА объявил хозяев чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

В 2028 году европейское первенство пройдет в Великобритании и Ирландии. Предлагаемые места проведения включают: Белфаст, Бирмингем, Кардифф, Дублин, Глазго, Ливерпуль, 2 стадиона в Лондоне, Манчестер и Ньюкасл.

В 2032 году турнир состоится в Турции и Италии. Было представлено 20 потенциальных арен, из которых к октябрю 2026 года будут выбраны 10 (по пять от каждой страны).

Напомним, Евро-2024 проведут в Германии.

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В статье: УЕФА Исполком УЕФА Евро-2028 Евро-2032
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