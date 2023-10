Официально. УЕФА утвердил страны-хозяйки Евро-2028 и Евро-2032

Исполнительный комитет УЕФА объявил хозяев чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

В 2028 году европейское первенство пройдет в Великобритании и Ирландии. Предлагаемые места проведения включают: Белфаст, Бирмингем, Кардифф, Дублин, Глазго, Ливерпуль, 2 стадиона в Лондоне, Манчестер и Ньюкасл.

CONFIRMED: #EURO2028 will take place in the UK and Republic of Ireland! Proposed venues include Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublin, Glasgow, Liverpool, London (x2) Manchester and Newcastle.

В 2032 году турнир состоится в Турции и Италии. Было представлено 20 потенциальных арен, из которых к октябрю 2026 года будут выбраны 10 (по пять от каждой страны).

Congratulations to Italy and Türkiye, co-hosts of #EURO2032!



The joint bidders presented 20 potential host stadiums, of which 10 will be chosen, five per country, by October 2026.