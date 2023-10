УЕФА отменил решение о допуске российских команд U-17 к турнирам

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил принятое ранее решение о допуске сборных России U-17 к своим соревнованиями. Об этом пишут британские журналисты.

В УЕФА не смогли найти технического решения, которое позволило бы играть российским командам.

Напомним, намерения УЕФА вернуть юношеские сборные страны-террориста к международным соревнованиям вызвали резонанс среди европейских ассоциаций. О нежелании играть против россиян выступали 12 стран: Украина, Англия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Ирландия и Румыния.

