УЕФА отменил допуск россиян, Азар завершил карьеру, футболисты против комендантского часа. Главные новости за 10 октября

Сообщается, что УЕФА "не нашел технического решения для урегулирования вопроса". По факту же, сработал бойкот. Помимо Украины играть со страной-террористом отказались Польша, страны Балтии, Англия, скандинавы, румыны и другие. С их помощью здравый смысл восторжествовал.

Бельгийцу всего 32 года, но травмы съели его намного раньше. Свои лучшие матчи он провел в "Лилле" и, особенно, "Челси", где выступал в 2012-19 годах. Также Азар долго был лидером сборной Бельгии, выиграл с ней бронзу ЧМ-2018. Жаль, на "Реал" Эдена уже не хватило.

Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии - причем последняя, как предполагается, получит только 1 город из 9 принимающих. Также по одному получат Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия; остальные - Англия. Касательно Евро-2032, то его примут Италия и Турция, и они поделят матчи поровну.

Журналист УП Михаил Ткач в ходе расследования несоблюдения комендантского часа в Киеве наткнулся на игроков "Динамо" U-19 Дмитрия Кремчанина, Кирилла Остапенко и Владислава Герича, но это еще полбеды. В комментариях к видео на Ткача "наехал" игрок "Горняк-Спорта" Артем Нижник, чей пост лайкнули игроки "Шахтера" U-19, "Металлиста 1925", "Кривбасса", "Александрии". В общем, все плохо.

Команда Олега Кузнецова сыграла зрелищно, забила два гола, но пропустила аж четыре. Турнир товарищеский, и это не трагедия, но факт есть факт - надо играть лучше. Уже 12 октября у наших матч против Вьетнама - там должно быть полегче.

Диего Алонсо был уволен из Уругвая после невыхода из группы на ЧМ-2018, и ранее никогда не тренировал в Европе - в его портфолио лишь уругвайские, парагвайские, мексиканские клубы и команды МЛС. В "Севилье" он заменит победителя ЛЕ-2023 Хосе Луиса Мендилибара, которому не удался старт сезона.