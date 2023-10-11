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УЕФА отменил допуск россиян, Азар завершил карьеру, футболисты против комендантского часа. Главные новости за 10 октября

Общие новости
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Один из лучших игроков поколения ушел на пенсию

УЕФА отменил допуск россиян, Азар завершил карьеру, футболисты против комендантского часа. Главные новости за 10 октября

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Isosport/MB Media

UA-Футбол
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УЕФА отменил решение о допуске российских сборных U-17

Сообщается, что УЕФА "не нашел технического решения для урегулирования вопроса". По факту же, сработал бойкот. Помимо Украины играть со страной-террористом отказались Польша, страны Балтии, Англия, скандинавы, румыны и другие. С их помощью здравый смысл восторжествовал.

Эден Азар официально завершил карьеру

Бельгийцу всего 32 года, но травмы съели его намного раньше. Свои лучшие матчи он провел в "Лилле" и, особенно, "Челси", где выступал в 2012-19 годах. Также Азар долго был лидером сборной Бельгии, выиграл с ней бронзу ЧМ-2018. Жаль, на "Реал" Эдена уже не хватило.

УЕФА официально утвердил страны хозяйки Евро-2028 и Евро-2032

Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии - причем последняя, как предполагается, получит только 1 город из 9 принимающих. Также по одному получат Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия; остальные - Англия. Касательно Евро-2032, то его примут Италия и Турция, и они поделят матчи поровну.

Скандал дня: футболисты "Динамо" нарушали комендантский час

Журналист УП Михаил Ткач в ходе расследования несоблюдения комендантского часа в Киеве наткнулся на игроков "Динамо" U-19 Дмитрия Кремчанина, Кирилла Остапенко и Владислава Герича, но это еще полбеды. В комментариях к видео на Ткача "наехал" игрок "Горняк-Спорта" Артем Нижник, чей пост лайкнули игроки "Шахтера" U-19, "Металлиста 1925", "Кривбасса", "Александрии". В общем, все плохо.

Украина U-19 проиграла в товарищеском матче Южной Корее

Команда Олега Кузнецова сыграла зрелищно, забила два гола, но пропустила аж четыре. Турнир товарищеский, и это не трагедия, но факт есть факт - надо играть лучше. Уже 12 октября у наших матч против Вьетнама - там должно быть полегче.

"Севилью" возглавил бывший тренер сборной Уругвая

Диего Алонсо был уволен из Уругвая после невыхода из группы на ЧМ-2018, и ранее никогда не тренировал в Европе - в его портфолио лишь уругвайские, парагвайские, мексиканские клубы и команды МЛС. В "Севилье" он заменит победителя ЛЕ-2023 Хосе Луиса Мендилибара, которому не удался старт сезона.

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