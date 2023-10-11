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The Times предположил, сколько может принести Евро-2028 экономике Великобритании и Ирландии

Общие новости
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Оптимистичные прогнозы

The Times предположил, сколько может принести Евро-2028 экономике Великобритании и Ирландии

Фото: УЕФА

UA-Футбол
Новина українською

Экономисты подсчитали возможную прибыль Великобритании и Ирландии от Евро-2028.

Как сообщает The Times, согласно прогнозам, Евро-2028 может принести экономике Великобритании и Ирландии 2,6 миллиарда фунтов.

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Отмечается, что Евро-2028 станет крупнейшим спортивным событием, проведенным на Британских островах, со времен летних Олимпийских игр в Лондоне 2012 года. Турнир также станет крупнейшим футбольным событием со времен Евро-1996, который, согласно отчетам, привлек в Великобританию около 280 тысяч туристов.

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В статье: Евро
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Источник:
thetimes

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