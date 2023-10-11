The Times предположил, сколько может принести Евро-2028 экономике Великобритании и Ирландии
Оптимистичные прогнозы
Фото: УЕФА
Экономисты подсчитали возможную прибыль Великобритании и Ирландии от Евро-2028.
Как сообщает The Times, согласно прогнозам, Евро-2028 может принести экономике Великобритании и Ирландии 2,6 миллиарда фунтов.
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Отмечается, что Евро-2028 станет крупнейшим спортивным событием, проведенным на Британских островах, со времен летних Олимпийских игр в Лондоне 2012 года. Турнир также станет крупнейшим футбольным событием со времен Евро-1996, который, согласно отчетам, привлек в Великобританию около 280 тысяч туристов.
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Источник:thetimes
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