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Катарская beIN Sports призвала сотрудников не высказываться на тему войны Израиля и ХАМАС

Общие новости
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Один из комментаторов позволил себе однозначное высказывание в поддержку Палестины

Катарская beIN Sports призвала сотрудников не высказываться на тему войны Израиля и ХАМАС

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Катарская BeIN Sports разослала всем своим сотрудникам напоминание о необходимости придерживаться нейтральной позиции по войне между Израилем и ХАМАС. Решение было принято, после того как комментатор Иссам Чауали перед началом матча "Манчестер Сити" – "Арсенал" высказался в поддержку террористов.

"Они говорили о силе, но это была иллюзия. Они говорили о передовых технологиях, и это была иллюзия. Они говорили о непобедимой армии, и это была иллюзия.

Они говорили о границе Бар-Лева, и это была иллюзия. Они говорили о границе, которую нельзя пересечь.

Неужели вы не поняли? Неужели мы не поняли? Это просто полный иллюзий шар", – сказал Чауали, когда футболисты преклонили колено в знак борьбы с дискриминацией.

BeIN опубликовали заявление после инцидента.

"Как ведущая мировая медиагруппа, мы осуждаем любые формы конфликтов и насилия, а также поддерживаем людей, дела и интересы любого происхождения, языка и культурного наследия в 40 с лишним странах мира, в которых мы работаем.

Наша корпоративная политика требует аполитичного нейтралитета и освещения спортивных событий, что является обязательным для всех наших сотрудников", – сообщил представитель beIN Media Group.

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Источник:
theathletic.com

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