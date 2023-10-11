Катарская beIN Sports призвала сотрудников не высказываться на тему войны Израиля и ХАМАС

Катарская BeIN Sports разослала всем своим сотрудникам напоминание о необходимости придерживаться нейтральной позиции по войне между Израилем и ХАМАС. Решение было принято, после того как комментатор Иссам Чауали перед началом матча "Манчестер Сити" – "Арсенал" высказался в поддержку террористов.

"Они говорили о силе, но это была иллюзия. Они говорили о передовых технологиях, и это была иллюзия. Они говорили о непобедимой армии, и это была иллюзия.

Они говорили о границе Бар-Лева, и это была иллюзия. Они говорили о границе, которую нельзя пересечь.

Неужели вы не поняли? Неужели мы не поняли? Это просто полный иллюзий шар", – сказал Чауали, когда футболисты преклонили колено в знак борьбы с дискриминацией.