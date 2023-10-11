Месси не рассматривает уход из Интер Майами на фоне слухов о Саудовской Аравии и Барселоне

Инсайдер и журналист Фабрицио Романо опроверг слухи о возможной аренде Лионеля Месси в саудовский клуб или "Барселону". Аргентинец полностью сфокусирован на игре за "Интер Майами" и сборную Аргентины.

Ранее сообщалось, что аргентинец может уйтити в аренду в Саудовскую Аравию или "Барселону". Слухи появились на фоне плохих результатов "Интер Майами", который потерял шансы на плей-офф МЛС.

В этом сезоне Лео провел 13 матчей, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.