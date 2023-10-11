Месси не рассматривает уход из Интер Майами на фоне слухов о Саудовской Аравии и Барселоне
Остается в США
фото - FC Inter Miami
Инсайдер и журналист Фабрицио Романо опроверг слухи о возможной аренде Лионеля Месси в саудовский клуб или "Барселону". Аргентинец полностью сфокусирован на игре за "Интер Майами" и сборную Аргентины.
Ранее сообщалось, что аргентинец может уйтити в аренду в Саудовскую Аравию или "Барселону". Слухи появились на фоне плохих результатов "Интер Майами", который потерял шансы на плей-офф МЛС.
В этом сезоне Лео провел 13 матчей, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.
???????????? Messi, not considering any loan move despite links with Barcelona and Saudi clubs. Full focus on Inter Miami and Argentina.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 11, 2023
???? Leo’s schedule already fixed for the upcoming months.
???? More details: https://t.co/wAx81WIgn5 pic.twitter.com/UZA2tYWySs
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