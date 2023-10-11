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Месси не рассматривает уход из Интер Майами на фоне слухов о Саудовской Аравии и Барселоне

Общие новости
(1 голосов)

Остается в США

Месси не рассматривает уход из Интер Майами на фоне слухов о Саудовской Аравии и Барселоне

фото - FC Inter Miami

Новина українською

Инсайдер и журналист Фабрицио Романо опроверг слухи о возможной аренде Лионеля Месси в саудовский клуб или "Барселону". Аргентинец полностью сфокусирован на игре за "Интер Майами" и сборную Аргентины.

Ранее сообщалось, что аргентинец может уйтити в аренду в Саудовскую Аравию или "Барселону". Слухи появились на фоне плохих результатов "Интер Майами", который потерял шансы на плей-офф МЛС.

В этом сезоне Лео провел 13 матчей, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Лионель Месси Барселона Интер Майами
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Комментарии (1)
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Кукулькан (сине-гранатовый)
11.10.2023 в 23:11
Да какая нах Барселона... два раза чувака кинули блъ.. Барселона.. Обида у человека большая, я прям сердцем это чувствую. Свиньи.. лапорта и хави.
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