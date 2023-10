Месси не рассматривает уход из Интер Майами на фоне слухов о Саудовской Аравии и Барселоне

Инсайдер и журналист Фабрицио Романо опроверг слухи о возможной аренде Лионеля Месси в саудовский клуб или "Барселону". Аргентинец полностью сфокусирован на игре за "Интер Майами" и сборную Аргентины.

Ранее сообщалось, что аргентинец может уйтити в аренду в Саудовскую Аравию или "Барселону". Слухи появились на фоне плохих результатов "Интер Майами", который потерял шансы на плей-офф МЛС.

В этом сезоне Лео провел 13 матчей, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

???????????? Messi, not considering any loan move despite links with Barcelona and Saudi clubs. Full focus on Inter Miami and Argentina.



???? Leo’s schedule already fixed for the upcoming months.



???? More details: https://t.co/wAx81WIgn5 pic.twitter.com/UZA2tYWySs