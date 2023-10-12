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Длительная реабилитация Ярмоленко и новый пост Селезнева. Главные новости за 11 октября

Общие новости
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 11 октября

Длительная реабилитация Ярмоленко и новый пост Селезнева. Главные новости за 11 октября

Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 11 октября.

Операция Ярмоленко

Андрей Ярмоленко в среду успешно перенёс операцию на колене. Оперативное вмешательство потребовалось из-за рецидивов травм одной и той же связки, которую было решено реконструировать. Ориентировочный период реабилитации лидера "Динамо" – около 4 месяцев, сообщает главный врач столичного клуба.

Назначение Селезнева?

Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев станет спортивным директором "Днепра-1". Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас. По его слова, Селезнев уже несколько месяцев работает в клубе без привязки к должности. На посту спортивного директора Селезнев заменит Глеба Платова, который перешел на работу в словацкую "Дунайскую Стреду".

БайАрена приютит Украину

Сборная Украины свой домашний матч отбора Евро-2024 против Италии проведет в Германии. Как заявляет пресс-служба УАФ, игра пройдет в Леверкузене на 30-тысячной "БайАрене", где свои домашние матчи проводит "Байер". Игра запланирована на 20 ноября. До Италии сборная Украины проведет в октябре домашний матч против Северной Македонии в Праге и выездной против Мальты.

Ещё один Винисиус для Реала

Защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас, который сейчас играет в аренде за дубль "Реала", станет полноправным игроком мадридского клуба. Как сообщает ElDesmarque, "сливочные" решили активировать опцию выкупа игрока в размере 10 миллионов евро. В случае дальнейшего прогресса 19-летний Тобиас через год может заменить в первой команде Лукаса Васкеса. Контракт последнего истекает в конце сезона.

Алонсо могут переманить только бывшие

Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо может покинуть клуб следующим летом, если в его услугах заинтересуются один из трёх его бывших клубов – "Бавария", "Реал" или "Ливерпуль". Это возможно благодаря опции выкупа, прописанной в контракте с 41-летним испанским специалистом, сообщает Sport Bild. По итогам 7 туров "Байер" Алонсо единолично лидирует в Бундеслиге.

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