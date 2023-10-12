Применение ВАР при назначении угловых и штрафных обсудят в Международном совете футбольных ассоциаций
Сейчас ВАР не вмешивается при этих стандартах
Фото Павла Кубанова - УАФ
Председатель Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем рассказал, что, как ему известно, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся ведением и регулированием правил игры в футбол, попросили рассмотреть возможность расширения сферы применения ВАР при назначении угловых и штрафных ударов.
"Думаю, нам бы очень не хотелось, чтобы остановки в игре случались гораздо чаще, чем сейчас, но мы хорошо обсудим этот вопрос", - сказал Буллингем, который также занимает должность директора IFAB.
Сейчас ВАР может вмешиваться в игру лишь при вынесении решений о забитых голах и прямых красных карточках, назначении пенальти, а также при ошибочной идентификации игрока.
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