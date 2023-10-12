Чеферин назвал нападение ХАМАС "бессмысленным актом насилия" и выразил соболезнования в письме главе Федерации футбола Израиля

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1200 человек. Количество погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа достигло 1200 человек.

Александер Чеферин направил письмо главе Федерации футбола Израиля Шино Зуарецу, в котором выразил соболезнования пострадавшим и назвал происходящее бессмысленным актом насилия. Копию письма опубликовал журналист Sky Роб Харрис.

"Я пишу от имени УЕФА и европейского футбольного сообщества, чтобы выразить нашу глубокую скорбь, узнав о трагических актах насилия, которые произошли на прошлой неделе в Израиле и привели к гибели невинных людей. Мое сердце сочувствует всем жертвам и их семьям в эти трудные времена.

В эти сложные времена мое сердце - с пострадавшими и их семьями. Это невероятная трагедия. Боль и скорбь глубоки и находят отклик во всем футбольном сообществе.

Мой друг, я молюсь за заживление этих глубоких ран и за мир, в котором таким бессмысленным актам насилия нет места.

С искренними соболезнованиями, Александр Чеферин", - говорится в письме.