Победа украинской молодежки, изменения в протоколе использования ВАР и возможное возвращение Зидана в Реал. Главные новости за 12 октября
Самые важные новости за 12 октября, которые вы могли пропустить
Фото: прес-служба УАФ
Албания обыграла чехов и теперь находится в одном шаге от Евро-2024 / Испания не без проблем одолела Шотландию / Турки с Монтеллой на выезде сенсационно победили хорватов
Вчера состоялся первый игровой день среди сборных в рамках этого международного перерыва. Албания разобралась с чехами и имеет все шансы выйти на второй в своей истории выход на Чемпионат Европы. Для этого им остается выиграть один из трех матчей, которые остались. В то же время Испания прервала 9-матчевую беспроигрышную серию шотландцев, в сложном матче обыграв их благодаря голам Мораты и Сансета. Теперь "красная фурия" сокращает отставание от шотландцев в таблице. Ну а сборная Турции сенсационно обыграла Хорватию на выезде и опередила их в турнирной таблице своей группы. Единственный гол на счету у Бариша Йылмаза.
Молодежная сборная Украины до 21 года обыграла сверстников из Люксембурга в рамках отбора к Евро-2025
Подопечные Унаи Мельгосы выиграли свой второй матч подряд в рамках этого отбора. Сначала минимально одолели Северную Ирландию, а теперь и Люксембург. Вчерашнюю победу вряд ли назовешь чрезвычайно уверенной, впрочем, три балла в кармане. В своей группе только Украина и Англия еще не теряли очков после первых двух туров. Уже 16 октября эти сборные проведут очный матч между собой.
Сборная Армении под руководством Петракова проиграла Литве и почти закрывает себе путь на Евро-2024
Сборная Армении, которую тренирует украинский специалист Александр Петраков, проиграла главному аутсайдеру своей квалификационной группы на Евро-2024. Команда потеряла главный шанс зацепиться за будущий большой турнир. Интересно, что теперь ждет главного тренера после подобного провала. Конечно, отбор еще не проигран и математически все возможно, впрочем надежд на какой-то успех крайне мало.
Матч Косово - Израиль в отборе Евро-2024 перенесен после атаки ХАМАС
Пресс-служба УЕФА сообщила, что игра квалификации Евро-2024 между сборными Косово и Израиля, которая должна была состояться 15 октября, состоится в другую дату, которую определят позже. Как уточняет журналист Sky Роб Харрис, игра перенесена в связи с тем, что власти Израиля пока запрещают игрокам сборной покидать пределы страны.
Протокол ВАР могут изменить, чтобы останавливать матчи после ошибочных решений
Совет международной футбольной ассоциации (IFAB) может изменить протокол использования ВАР. К возможным реформам приведет ошибочно отмененный гол Луиса Диаса в матче "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (2:1). Прежде всего, разговоры судей хотят сделать доступными во время трансляций матча и на стадионе, чтобы сделать принятие решений более открытыми. Также хотят изменить сам протокол использования ВАР, согласно которому нельзя останавливать матч, который уже продолжили из-за неправильно принятого решения. Теперь подобные остановки планируют легализовать, поскольку из-за данного правила арбитры были бессильны в эпизоде с незасчитанным голом Луиса Диаса.
"Реал" рассматривает вариант с возвращением Зинедина Зидана
Мадридский "Реал" уже сейчас находится в активном поиске нового наставника, который заменит Карло Анчелотти после завершения этого сезона. Зинедин Зиден среди кандидатов, если верить изданию El Chiringuito. По данным источника, клуб контактирует с тренером. В возможном назначении Зидана "Реал" видит и побочный плюс - его приход поможет организовать переход нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе, которого с Зинедином связывают особые отношения.
На войне с Россией погиб воспитанник киевского "Динамо" Александр Щетинин
На войне с Россией, защищая Украину от российских оккупантов, погиб воспитанник "Динамо" Александр Щетинин. Он родился в 1990 году и учился в академии "Динамо". Играл за команду "Локомотив", которая считалась филиалом столичного клуба. На фронте имел позывной "Динамо". Он погиб 29 сентября на Запорожском направлении. Вечная память Герою!
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