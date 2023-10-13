Победа украинской молодежки, изменения в протоколе использования ВАР и возможное возвращение Зидана в Реал. Главные новости за 12 октября

Вчера состоялся первый игровой день среди сборных в рамках этого международного перерыва. Албания разобралась с чехами и имеет все шансы выйти на второй в своей истории выход на Чемпионат Европы. Для этого им остается выиграть один из трех матчей, которые остались. В то же время Испания прервала 9-матчевую беспроигрышную серию шотландцев, в сложном матче обыграв их благодаря голам Мораты и Сансета. Теперь "красная фурия" сокращает отставание от шотландцев в таблице. Ну а сборная Турции сенсационно обыграла Хорватию на выезде и опередила их в турнирной таблице своей группы. Единственный гол на счету у Бариша Йылмаза.

Подопечные Унаи Мельгосы выиграли свой второй матч подряд в рамках этого отбора. Сначала минимально одолели Северную Ирландию, а теперь и Люксембург. Вчерашнюю победу вряд ли назовешь чрезвычайно уверенной, впрочем, три балла в кармане. В своей группе только Украина и Англия еще не теряли очков после первых двух туров. Уже 16 октября эти сборные проведут очный матч между собой.

Сборная Армении, которую тренирует украинский специалист Александр Петраков, проиграла главному аутсайдеру своей квалификационной группы на Евро-2024. Команда потеряла главный шанс зацепиться за будущий большой турнир. Интересно, что теперь ждет главного тренера после подобного провала. Конечно, отбор еще не проигран и математически все возможно, впрочем надежд на какой-то успех крайне мало.

Пресс-служба УЕФА сообщила, что игра квалификации Евро-2024 между сборными Косово и Израиля, которая должна была состояться 15 октября, состоится в другую дату, которую определят позже. Как уточняет журналист Sky Роб Харрис, игра перенесена в связи с тем, что власти Израиля пока запрещают игрокам сборной покидать пределы страны.

Совет международной футбольной ассоциации (IFAB) может изменить протокол использования ВАР. К возможным реформам приведет ошибочно отмененный гол Луиса Диаса в матче "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (2:1). Прежде всего, разговоры судей хотят сделать доступными во время трансляций матча и на стадионе, чтобы сделать принятие решений более открытыми. Также хотят изменить сам протокол использования ВАР, согласно которому нельзя останавливать матч, который уже продолжили из-за неправильно принятого решения. Теперь подобные остановки планируют легализовать, поскольку из-за данного правила арбитры были бессильны в эпизоде с незасчитанным голом Луиса Диаса.

Мадридский "Реал" уже сейчас находится в активном поиске нового наставника, который заменит Карло Анчелотти после завершения этого сезона. Зинедин Зиден среди кандидатов, если верить изданию El Chiringuito. По данным источника, клуб контактирует с тренером. В возможном назначении Зидана "Реал" видит и побочный плюс - его приход поможет организовать переход нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе, которого с Зинедином связывают особые отношения.

На войне с Россией, защищая Украину от российских оккупантов, погиб воспитанник "Динамо" Александр Щетинин. Он родился в 1990 году и учился в академии "Динамо". Играл за команду "Локомотив", которая считалась филиалом столичного клуба. На фронте имел позывной "Динамо". Он погиб 29 сентября на Запорожском направлении. Вечная память Герою!