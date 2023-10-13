Месси о плевке Санабрии в него: Я даже не знаю, кто это
Лионель Месси отреагировал на плевок в его сторону игрока сборной Парагвая
Getty Images
Сборная Аргентины победила команду Парагвая (1:0) в 3-м туре квалификации ЧМ-2026.
Лионель вышел на замену на 53-й минуте. Во время второго тайма у него и форварда "Торино" Антонио Санабрии, который появился на поле на 70-й минуте, произошла стычка, футболисты обменялись репликами на повышенных тонах. Когда Лео отвернулся, Санабрия плюнул в его сторону. Плевок пришелся на газон, не попав в форварда "Интер Майами".
"Я этого не видел. В раздевалке мне сказали, что один из их футболистов плюнул в меня. Я даже не знаю, кто это. Я его не видел. Мне просто сказали.
Не хочу придавать этому значения, потому что тогда он будет везде болтать об этом, что еще хуже, постарается сделать себе имя. Лучше оставить все это здесь", - сказал Месси после игры.
Отметим, что Санабрия - воспитанник "Барселоны", за которую Месси выступал на протяжении большей части карьеры. Парагваец был в системе клуба с 2009 по 2013 год.
Hier soir, Sanabria a craché sur Lionel Messi ???????? !— !£ ǥ ƶ ø n! ???? (@Egzon_kb) October 13, 2023
Le respect a disparu. C’est honteux de cracher sur l’un des meilleurs joueurs de l’histoire.
pic.twitter.com/6azb0NJl5e
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