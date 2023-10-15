Победа Украины, дисквалификация Малиновского, разгром от Италии. Главные новости за четырнадцатое октября
А также другие матчи квалификации Евро-2024
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
UA-Футбол собрал для своих читателей самые главные новости за последние сутки, четырнадцатого октября
Сборная Украины во второй раз победила Северную Македонию в рамках отбора к Евро-2024
Сборная Украины провела свой шестой матч в рамках отбора к чемпионату Европы 2024-го года. Команда Сергея Реброва во второй раз сыграла против Северной Македонии. Как и в первом матче, украинцам удалось взять три очка – 2:0. Это первая победа с разницей более одного мяча в этой группе и третья в целом для нашей сборной.
Счет в первом тайме открыл Георгий Судаков, чей удар скорректировал рикошет. В конце первого тайма моменты были и у соперника, но Украина отразилась, а уже под занавес встречи забила во второй раз усилиями Караваева.
Руслан Малиновский получил желтую карточку, которая помешает сыграть против Мальты
Руслан Малиновский не вышел в основном в составе сборной Украины, но появился на поле в результате замены. Правда, выход нельзя назвать слишком удачным. Руслан не отметился результативными действиями, а, наоборот, заработал желтую карточку, которая исключит возможность его участия в матче против Мальты 17-го октября. Ту игру полузащитник "Дженоа" будет вынужден пропустить из-за дисквалификации.
Сергей Ребров вступился за Михаила Мудрика
Относительно вингера сборной Украины и лондонского "Челси" был критический вопрос от одного из журналистов, на что остро среагировал Сергей Ребров. Тренер сборной Украины отметил, что, несмотря на большое количество нереализованных моментов, не видит ничего плохого в игре Михаила Мудрика. Ребров отметил, что у футболиста очень большие перспективы впереди.
Александр Караваев забил выдающийся гол за сборную Украины
Вопрос о победителе в матче Украина – Северная Македония закрылся уже под занавес поединка. Безапелляционную победу Украине принес Александр Караваев. Здесь важно также то, как именно забил украинец – ударом почти из центра поля, подловив вратаря на ошибке.
Сборная Италии не допустила осечки в своем отборочном матче
Конкурент сборной Украины Италия не допустила осечки в своем матче отбора, одолев Мальту. Победа "скуадры адзурры" оказалась весьма уверенной – 4:0. Перед очередным туром отбора у Италии и Украині – одинаковое количество очков, но итальянцы впереди в таблице благодаря преимуществу в личных встречах.
О других матчах отбора
Северная Ирландия разгромила Сан-Марино, Литва победила Болгарию, Финляндия была деклассирована Словенией. Дания уверенно победила Казахстан, а Венгрия в очень важном, определяющем с точки зрения борьбы за выход из группы матче победила Сербию.
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