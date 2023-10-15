Бывший тренер Монако возглавил Рейнджерс

Бельгийский футбольный тренер Филипп Клеман возглавил "Рейнджерс".

49-летний Филипп Клеман, уволенный в июне этого года с должности главного тренера "Монако", долго не стоял на бирже труда и уже будет возглавлять клуб Шотландской Премьершип лиги - "Рейнджерс". Контракт рассчитанный на 3,5 года.

Напомним, на данный момент "Рейнджерс" занимает второе место с 15-ю очками в турнирной таблице чемпионата Шотландии.

Кроме "Монако", Филипп Клеман ранее работал в "Брюгге" и "Генке".