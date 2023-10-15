Бывший тренер Монако возглавил Рейнджерс
Новый тренер Рейнджерс
сайт «Рейнджерс»
Бельгийский футбольный тренер Филипп Клеман возглавил "Рейнджерс".
49-летний Филипп Клеман, уволенный в июне этого года с должности главного тренера "Монако", долго не стоял на бирже труда и уже будет возглавлять клуб Шотландской Премьершип лиги - "Рейнджерс". Контракт рассчитанный на 3,5 года.
Напомним, на данный момент "Рейнджерс" занимает второе место с 15-ю очками в турнирной таблице чемпионата Шотландии.
Кроме "Монако", Филипп Клеман ранее работал в "Брюгге" и "Генке".
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Источник:Rangers official website
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