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Бывший тренер Монако возглавил Рейнджерс

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Новый тренер Рейнджерс

Бывший тренер Монако возглавил Рейнджерс

сайт «Рейнджерс»

UA-Футбол
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Бельгийский футбольный тренер Филипп Клеман возглавил "Рейнджерс".

49-летний Филипп Клеман, уволенный в июне этого года с должности главного тренера "Монако", долго не стоял на бирже труда и уже будет возглавлять клуб Шотландской Премьершип лиги - "Рейнджерс". Контракт рассчитанный на 3,5 года.

Напомним, на данный момент "Рейнджерс" занимает второе место с 15-ю очками в турнирной таблице чемпионата Шотландии.

Кроме "Монако", Филипп Клеман ранее работал в "Брюгге" и "Генке".

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В статье: Чемпионат Шотландии Филипп Клеман
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Источник:
Rangers official website

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