Месси уехал из сборной Аргентины, чтобы отпраздновать День матери с семьей
Месси покинул сборную, чтобы провести время с семьей
Getty Images/Global images Ukraine
Сегодня утром сборная Аргентины провела тренировку накануне матча против сборной Перу в рамках отбора ЧМ-2026.
Месси принял участие в тренировке, после чего покинул расположение команды - он отправился на своем частном самолете в родной город Росарио, чтобы отпраздновать с семьей День матери.
Матч Перу - Аргентина состоится в среду, 18 октября. Начало - в 05:00 по Киеву.
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LEO MESSI EN ROSARIO: el 10 llegó a su tierra, para celebrar el día de la madre junto a su familia.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2023
???? Mauro Yasprizza pic.twitter.com/XYkgXKbkLa
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