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Месси уехал из сборной Аргентины, чтобы отпраздновать День матери с семьей

Общие новости
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Месси покинул сборную, чтобы провести время с семьей

Месси уехал из сборной Аргентины, чтобы отпраздновать День матери с семьей

Getty Images/Global images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня утром сборная Аргентины провела тренировку накануне матча против сборной Перу в рамках отбора ЧМ-2026.

Месси принял участие в тренировке, после чего покинул расположение команды - он отправился на своем частном самолете в родной город Росарио, чтобы отпраздновать с семьей День матери.

Матч Перу - Аргентина состоится в среду, 18 октября. Начало - в 05:00 по Киеву.

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В статье: Лионель Месси Аргентина
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