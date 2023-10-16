Месси уехал из сборной Аргентины, чтобы отпраздновать День матери с семьей

Сегодня утром сборная Аргентины провела тренировку накануне матча против сборной Перу в рамках отбора ЧМ-2026.

Месси принял участие в тренировке, после чего покинул расположение команды - он отправился на своем частном самолете в родной город Росарио, чтобы отпраздновать с семьей День матери.

Матч Перу - Аргентина состоится в среду, 18 октября. Начало - в 05:00 по Киеву.