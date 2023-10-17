Победа молодежки над Англией, уход ван Леувена, остановка матча в Бельгии из-за теракта. Главные новости за 16 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 16 октября

Сине-желтые забили два гола в первом тайме, но после перерыва Англия ответила своими двумя мячами. Когда уже казалось, что команды поделят очки, Украина выбежала в контратаку, и форвард "Руха" Квасница не промахнулся перед воротами чемпионов Европы U-21.

"Шахтер" официально объявляет о прекращении контракта с главным тренером Патриком ван Леувеном. Вместе с наставником клуб покидает тренерский штаб. Напомним, Патрик ван Леувен возглавлял "горняков" с июля 2023 года, заменив на этйо должности Игора Йовичевича. За это время команда провела 12 официальных матчей.

Матч отбора на Евро-2024 Бельгия — Швеция был остановлен в перерыве при счете 1:1. Скандинавы отказались продолжать поединок после того, как узнали о нападении террориста на своих болельщиков на улицах Брюсселя. Как информирует УЕФА, матч не будет доигран.

Донецкий "Шахтер" уволил главного тренера команды Патрика ван Леувена. Как официально сообщает пресс-служба клуба, после увольнения голландского тренера команду принял спортивный детектор клуба Дарио Срна. Дарио будет готовить "Шахтер" к следующим матчам в качестве исполняющий обязанности главного тренера.

Стала известна зарплата, которую получают футболисты "Челси" в неделю по информации от ресурса Capology. Михаил Мудрик, по информации источника, получает 100 тысяч фунтов в неделю и находится на 11 месте в клубе по размеру выплат. Самые большие контракты у Стерлинга, капитана команды — Джеймса и защитников Фофани и Чилуэлла.

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью покинет римский клуб по окончанию контракта, а именно, летом 2024 года. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио. Как отмечает источник, стороны не ведут переговоры о пролонгации договора. Также предполагается, что когда Моуринью станет свободным агентом, у него будут предложения из Саудовской Аравии, однако пока что неизвестно, согласится ли тренер податься на Восток.