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Победа молодежки над Англией, уход ван Леувена, остановка матча в Бельгии из-за теракта. Главные новости за 16 октября

Общие новости
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А также Срна как главный тренер и Мудрик вне топ-10 по зарплате

Победа молодежки над Англией, уход ван Леувена, остановка матча в Бельгии из-за теракта. Главные новости за 16 октября

uaf.ua

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 16 октября

Украина вырвала победу над Англией

Сине-желтые забили два гола в первом тайме, но после перерыва Англия ответила своими двумя мячами. Когда уже казалось, что команды поделят очки, Украина выбежала в контратаку, и форвард "Руха" Квасница не промахнулся перед воротами чемпионов Европы U-21.

Шахтер уволил главного тренера

"Шахтер" официально объявляет о прекращении контракта с главным тренером Патриком ван Леувеном. Вместе с наставником клуб покидает тренерский штаб. Напомним, Патрик ван Леувен возглавлял "горняков" с июля 2023 года, заменив на этйо должности Игора Йовичевича. За это время команда провела 12 официальных матчей.

Матч Бельгия — Швеция остановлен из-за атаки террориста. Погибло двое болельщиков

Матч отбора на Евро-2024 Бельгия — Швеция был остановлен в перерыве при счете 1:1. Скандинавы отказались продолжать поединок после того, как узнали о нападении террориста на своих болельщиков на улицах Брюсселя. Как информирует УЕФА, матч не будет доигран.

Срна назначен исполняющим обязанности тренера Шахтера

Донецкий "Шахтер" уволил главного тренера команды Патрика ван Леувена. Как официально сообщает пресс-служба клуба, после увольнения голландского тренера команду принял спортивный детектор клуба Дарио Срна. Дарио будет готовить "Шахтер" к следующим матчам в качестве исполняющий обязанности главного тренера.

Стали известны зарплаты футболистов Челси. Мудрика нет в топ-10 крупнейших контрактов

Стала известна зарплата, которую получают футболисты "Челси" в неделю по информации от ресурса Capology. Михаил Мудрик, по информации источника, получает 100 тысяч фунтов в неделю и находится на 11 месте в клубе по размеру выплат. Самые большие контракты у Стерлинга, капитана команды — Джеймса и защитников Фофани и Чилуэлла.

Моуриньо покинет Рому летом следующего года

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью покинет римский клуб по окончанию контракта, а именно, летом 2024 года. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио. Как отмечает источник, стороны не ведут переговоры о пролонгации договора. Также предполагается, что когда Моуринью станет свободным агентом, у него будут предложения из Саудовской Аравии, однако пока что неизвестно, согласится ли тренер податься на Восток.

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